I migliori robot aspirapolvere cinesi | Classifica Giugno 2022

Ecco la nostra classifica dei migliori robot aspirapolvere cinesi. Di seguito trovate i modelli più convenienti come rapporto qualità/prezzo. Vi ricordiamo che, trattandosi di prodotti soggetti ad offerte, prezzi e disponibilità sono variabili nel corso del tempo.

I migliori robot aspirapolvere

N.B. – Se non visualizzate correttamente i box presenti all'interno della nostra guida, provate a disattivare AdBlock.

OFFERTE Yeedi Vac 2 Pro

Yeedi Vac 2 pro è una pratica soluzione 2 in 1 ad un prezzo accessibile che, oltre ad aspirare lo sporco, lava anche i pavimenti affiancato dall’efficace sistema di oscillazione: grazie a questa nuova tecnologia, infatti, il robot strofina letteralmente avanti e indietro il panno umido ad una velocità di 480 volte al minuto, imitando il gesto “umano” che si compie quando si lava il pavimento, ma in maniera molto più semplice, se paragonata alla tecnologia di pulizia sonica attualmente sul mercato. Con i suoi 3000 Pa di potenza, può catturare facilmente sporcizia, polvere e peli di animali domestici. Grazie alla sinergia tra il sistema di mappatura 3D della casa ed il riconoscimento di moquette e tappeti, è possibile programmarlo per una pulizia di aree specifiche dell’appartamento in tutta sicurezza, o comandarlo da remoto tramite controllo vocale, Alexa o l’app proprietaria. Dotato di sistema tridimensionale di riconoscimento degli ostacoli, evita gli ostacoli quotidiani, alleggerendovi dalla preoccupazione che il robot colpisca i mobili o di dover liberare lo spazio da ingombri prima di avviare la pulizia. Inoltre, è possibile acquistare separatamente la stazione di ricarica e di auto-svuotamento firmata Yeedi per un prodotto ancora più efficiente e completo.

Scheda Tecnica

Batteria : 5200 mAh;

: 5200 mAh; Potenza di aspirazione : 3000 Pa;

: 3000 Pa; Funzionalità : aspira e lava;

: aspira e lava; Serbatoio Acqua: 180 ml;

180 ml; Serbatoio Polvere: 420 ml;

420 ml; Autonomia: fino a 220 minuti.

OFFERTE ECOVACS Deebot T8

ECOVACS Deebot T8 si presenta come uno dei robot aspirapolvere più completi e performanti. La potenza di aspirazione di 4.000 Pa è in grado di sollevare facilmente polvere e peli di animali domestici dai pavimenti o dal tappeto. Da segnalare il sistema di riconoscimento intelligente degli oggetti grazie all'AI che consente un'individuazione precisa degli ostacoli ed una mappatura precisa della casa. La capiente batteria da 5.200 mAh permette, con una singola ricarica, di avere un'autonomia fino a 180 o 200 minuti (in base all'utilizzo e alla potenza). Ovviamente non manca la funzione di lavapavimenti, per la massima pulizia.

Scheda Tecnica

Batteria : 5.200 mAh;

: 5.200 mAh; Potenza di aspirazione : 4.000 Pa;

: 4.000 Pa; Funzionalità : aspira e lava;

: aspira e lava; Serbatoio Acqua: 240 ml;

240 ml; Serbatoio Polvere: 420 ml;

420 ml; Autonomia: fino a 180/200 minuti.

Prezzi

OFFERTE Dreame Z10 Pro

Se cercate un robot aspirapolvere che non necessita un'elevata frequenza di pulizia, Dreame Z10 Pro è il robottino che fa al caso vostro. Grazie alla sua capiente dock di svuotamento potrete tranquillamente avviare la pulizia tramite Alexa e ricordarvi di svuotare la stazione anche dopo 65 giorni (grazie alla dock di svuotamento da ben 4 litri). Il sistema di mappatura è affidato alla combo laser LDS LiDAR (con algoritmi SLAM) e rilevamento 3D, in modo da individuare qualsiasi ostacolo con precisione e celerità.

Scheda Tecnica

Batteria : 5.200 mAh;

: 5.200 mAh; Potenza di aspirazione : 4.000 Pa;

: 4.000 Pa; Funzionalità : aspira, lava e dock di svuotamento;

: aspira, lava e dock di svuotamento; Serbatoio acqua : 150 ml;

: 150 ml; Serbatoio polvere : 420 ml + 4L Dock;

: 420 ml + 4L Dock; Autonomia: 150 minuti.

Recensione

Prezzi

OFFERTE Roborock Q7 MAX

Il Roborock Q7 Max è un robot aspirapolvere 2 in 1 di alto livello: si punta alla massima potenza con un motore da 500W ed è possibile anche scegliere la versione con Dock di svuotamento. Estremamente versatile, il dispositivo unisce la sensoristica LiDAR PreciSense con la mappatura 3D degli ambienti. Dotato di una batteria capiente, il robottino garantisce fino a 180 minuti di autonomia e se non dovesse bastare, il dispositivo torna automaticamente alla base di ricarica per poi riprendere automaticamente la pulizia dove era stata interrotta.

Scheda Tecnica

Batteria : 5.200 mAh;

: 5.200 mAh; Potenza di aspirazione : 4.200 Pa;

: 4.200 Pa; Funzionalità : aspira, lava e dock di svuotamento (opzionale);

: aspira, lava e dock di svuotamento (opzionale); Serbatoio polvere : 470 ml + 2.5L Dock (opzionale);

: 470 ml + 2.5L Dock (opzionale); Serbatoio acqua : 350 ml;

: 350 ml; Autonomia: circa 180 minuti.

Recensione

Prezzi

OFFERTE Roborock S7

Roborock S7 è la scelta obbligata per tutti gli utenti che necessitano un lavaggio accurato del pavimento. È il primo robot 2 in 1 ad integrare una tecnologia di lavaggio basata sulle vibrazioni soniche. Il mop è in grado di imprimere una pressione sul pavimento ed emettere vibrazioni a diverse frequenze in modo tale da pulire accuratamente tantissimi tipi di macchie ma non finisce qui, il sistema di sollevamento, grazie anche ai tanti sensori di cui è dotato, gli permette di riconoscere tappeti e moquette, di alzare il panno e quindi interrompere il lavaggio. La potenza di aspirazione di questo dispositivo è di 2500 Pa mentre la batteria di 5.200 mAh riesce a garantire un'ottima autonomia. Roborock S7 è venduto come singolo dispositivo ma segnaliamo la possibilità di acquistare la dock auto-svuotante separatamente.

Scheda Tecnica

Batteria : 5.200 mAh;

: 5.200 mAh; Potenza di aspirazione : 2.500 Pa;

: 2.500 Pa; Funzionalità : aspira e lava;

: aspira e lava; Serbatoio acqua : 300 ml;

: 300 ml; Serbatoio polvere : 470 ml;

: 470 ml; Autonomia: Circa 120 minuti.

Recensione

Prezzi

OFFERTE Imou Robot

Imou Robot è un robottino aspirapolvere economico, ma che non si fa mancare nulla, compresa la dock di svuotamento (da 3L, può essere svuotata circa ogni 30 giorni). Il dispositivo offre una potenza di aspirazione di 2.700 Pa ed è alimentato da una batteria da 3.200 mAh, in grado di restituire un'autonomia fino a 110 minuti. Oltre ad aspirare è presente anche un contenitore per l'acqua ed un mop integrato, per la funzione di lavapavimenti.

Scheda Tecnica

Batteria : 3.200 mAh;

: 3.200 mAh; Potenza di aspirazione : 2.700 Pa;

: 2.700 Pa; Funzionalità : aspira, lava e dock di svuotamento;

: aspira, lava e dock di svuotamento; Serbatoio acqua : 250 ml;

: 250 ml; Serbatoio polvere : 300 ml + 3L Dock;

: 300 ml + 3L Dock; Autonomia: circa 110 minuti.

Prezzi

Per tutti i coupon e le offerte sui robot aspirapolvere (e non solo) vi invitiamo a seguire il nostro canale Telegram GizDeals e tutti i canali tematici.

GizDeals | BangGood Italia | GizDeals eBay | GizDeals Affari dal Web | Gizdeals AliExpress

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il