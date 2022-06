Huawei Nova 10 Pro si mostra con un design atipico

Dopo aver ricevuto la conferma del suo arrivo, la serie Huawei Nova 10, nello specifico il modello Pro, vede finalmente il suo design svelato. Lo smartphone top-mid range del brand assume sembianze che possiamo definire atipiche rispetto ai precedenti ma con il solito tocco di Huawei.

Huawei Nova 10 Pro: design con bumper a pillola ma lontano dal passato

Come apprendiamo del design del Nova 10 Pro? Lo smartphone viene raffigurato in un cartellone pubblicitario di uno store fisico, dove si può vedere nella sua interezza. Ma cosa ci dice? Ci mostra un dispositivo non lontanissimo dai precedenti ma con un cambio netto in quanto allo stile del bumper fotocamera. La pillola resta, ma trova un contorno dorato ed il sensore principale è ora in mezzo e non più in alto.

Tra l'altro, in Huawei hanno compiuto definitivamente il passo definitivo per staccarsi dal parallelismo con gli Honor della serie Digital, quindi Nova 10 Pro non assomiglia affatto a Honor 70 Pro. Ma sul davanti? Fortunatamente il poster ci dà anche uno sguardo concreto sul display e qui abbiamo una sorta di conferma rispetto al passato con un pannello curvo ed un punch-hole a pillola che indica dunque un doppio sensore per i selfie. Quanto alla colorazione, infine, si è vitato per un argento molto elegante che trova un tocco di fino con il logo Nova.

Insomma, Huawei ha deciso di dare una virata per la sua serie Nova 10, su cui punterà in maniera netta fino a che non sapremo di più sull'ipotetica serie P60 o Mate 50, di cui ad oggi è tutto decisamente nebuloso.

