Huawei Nova 10 e 10 Pro: il punto della situazione ad oggi

Dopo la bella figura fatta dalla serie 9, Huawei sta programmando l'uscita della gamma Nova 10, comprensiva di modello base e modello Pro. Questi due smartphone, con le loro specifiche tecniche, puntano ad inserirsi nel pieno della fascia di prezzo medio-alta, pur non trovando connessione 5G, come vi spieghiamo in questo approfondimento.

Huawei Nova 10 e 10 Pro: tutto ciò che sappiamo

Design e display

Ciò che è sicuramente certo della serie Nova 10 è il design o meglio, ad oggi conosciamo bene solo quello per il 10 Pro, spuntato sia da immagini dal vivo, sia tramite i render realizzati da OnLeaks. Come possiamo vedere, lo stile a pillola per il bumper fotocamera resta ma si è optato per un cambio di passo sicuramente elegante ma più atipico, che va a distaccarsi anche dalla dicotomia che la serie aveva con la serie Digital di Honor.

Per quanto riguarda il display, non se ne conoscono le specifiche ma di sicuro quello del Pro è curvo e trova un punch-hole a pillola per un doppio sensore. Facilmente sarà con tecnologia AMOLED.

Caratteristiche e specifiche tecniche

E veniamo alla parte interna di questo smartphone. Il mistero intorno alla serie Huawei Nova 10 è proprio relativo al chipset utilizzato. Le voci, da tempo, ci parlano l'utilizzo o meglio, la conferma dello Snapdragon 778G con modem 4G presente già sulla serie Nova 9, ma non se ne ha comunicazione ufficiale o tramite leak. Così come non si conosce l'entità della memoria.

Lato batteria, invece, abbiamo dettagli che possiamo definire confermati: sebbene non si conosca il modulo, è stata certificata la ricarica rispettivamente a 66W per Nova 10 e 100W per Nova 10 Pro. Anche qui, la conferma arriva da quanto visto con Nova 9 e 9 Pro. Nessun dubbio sul software, che sarà HarmonyOS.

Fotocamera

I dettagli in merito alla fotocamera per Huawei Nova 10 e 10 Pro li apprendiamo grazie alle immagini dal vivo, che ci riportano per il modello Pro un trittico di sensori il cui principale è un 50 MP RYYB, mentre non è chiaro che entità avranno gli altri due ausiliari, ma per come sono strutturati immaginiamo un grandangolare ed un macro. Per la selfie camera ci aspettiamo una conferma per entrambi i modelli: 32 + 32 MP sul Pro e 32 MP sul base.

Huawei Nova 10 e 10 Pro – Prezzo e data di uscita

Il ragionamento da fare sull'uscita di Nova 10 e 10 Pro deve partire dalla conferma ufficiale del brand, che però non ci ha fornito ancora una data. Secondo voci, l'annuncio avverrà il 24 giugno 2022 e si prospetta possano essere presentati il prossimo 4 luglio 2022. Sul prezzo, da altri leak apprendiamo che la configurazione base del Pro dovrebbe costare circa 425€ (2.999 yuan), quindi non possiamo aspettarci terminali economici.

