Huawei FreeBuds 5i ufficiali: la qualità audio al primo posto

Sono anni ormai che la serie Huawei FreeBuds rappresenta una seria alternativa a prodotti di fascia alta di altre marche e le ultime FreeBuds 5i non sono affatto da meno. Le nuove cuffie TWS ANC del brand raggiungono forse quella maturità che poteva sembrar mancante in precedenza, il tutto ad un prezzo che è sì rialzato, ma congruo con quanto offerto.

Huawei FreeBuds 5i: tutto sulle nuove cuffie TWS ANC

Design e specifiche tecniche

Come si presentano le nuove cuffie Huawei? A dire il vero, rispetto ai precedenti modelli, troviamo un upgrade di design che forse mancava, visto che le linee diventano più morbide e gli auricolari più compatti, molto similmente a quanto visto in OPPO, per fare un esempio. Si resta nel form factor in-ear, vista la presenza dell'ANC, ma si ritrova una bellissima finitura opaca in effetto pietra per due delle tre colorazioni.

Passando al lato tecnico, le Huawei FreeBuds 5i ottengono miglioramenti importanti in più settori. Anzitutto, si alza la capacità di riduzione del rumore, che ora arriva fino ad un massimo di 42 dB, rispetto ai 35 dB delle FreeBuds 4i che abbiamo recensito. In più, abbiamo driver dinamici da 10 mm realizzati con bobina mobile che permette di ottenere la certificazione Hi-Res Wireless, prima volta per il brand in fatto di TWS, così da amplificare la qualità audio proposta. Inoltre, sono presenti due microfoni per auricolare per la soppressione dei fruscii in chiamata.

Non mancano feature interessanti come la modalità a ultra-bassa latenza fino a 94 ms, uno scenario multi-dispositivo, controlli touch migliorati, autonomia totale fino a 28 ore, certificazione IPX4 e Bluetooth 5.2.

Huawei FreeBuds 5i – Prezzo e disponibilità

Le nuove cuffie FreeBuds 5i sono attualmente disponibili in Cina ad un prezzo di circa 84€ (599 yuan), che è effettivamente più alto rispetto ai precedenti, ma che offre sicuramente una qualità maggiore e quindi potrebbe anche risultare giusto l'innalzamento. Quanto alla distribuzione europea, è molto probabile arrivino da noi ad estate inoltrata, considerando le solite tempistiche di Huawei.

