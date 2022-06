Le offerte estive di Honor continuano su Amazon: preparati al meglio per le vacanze

Con le vacanze estive praticamente alle porte, per qualcuno sono già iniziate, fare il pieno di tecnologia è importante per affrontare la bella stagione e in questo, Honor ci viene incontro con una serie di offerte davvero da non perdere tra smartphone, notebook e accessori a prezzi molto competitivi. E se queste offerte Honor sono poi sullo store di Amazon, la convenienza diventa ancora più alta e golosa!

Honor Summer Sale 2022: tutte le occasioni su Amazon tra smartphone, notebook e tanto altro in offerta

Cosa ci porta dunque Honor in quanto ad offerte estive? Il brand offre una vasta scelta sullo store di Amazon, con smartphone di sicuro impatto e accessori come smartwatch e cuffie TWS che completano un ecosistema molto fornito e performante. Che sia dunque un'offerta singola o un bundle, non mancano prodotti per rendere la vostra estate più attiva e smart, che siate voi tipi da vacanza tutta relax, oppure piena di attività sportive e perché no, anche amanti del coworking.

Honor Magic 4 Lite – Smartphone sempre pronto per le tue passeggiate estive

Si sa, d'estate è sempre più bello uscire e fare passeggiate più lunghe all'aperto, ma la preoccupazione di avere un telefono sempre carico c'è sempre. Una soluzione a questo “problema” è uno smartphone che unisce perfettamente qualità e prezzo. Honor Magic 4 Lite infatti, con la sua connettività 5G grazie allo Snapdragon 695, un display a 90 Hz, una batteria da 4.800 mAh che si ricarica molto velocemente grazie al caricabatterie da 66W ed anche una fotocamera principale da 64 MP, renderà i vostri pomeriggi estivi senza pensieri.

Honor Magic 4 Pro – Splendente e potente come il Sole d'agosto

Se però voleste ottenere il massimo della tecnologia di cui è composta Honor, è impossibile non pensare a Honor Magic 4 Pro. Il flagship per eccellenza del brand ha tutto ciò che serve per brillare: l'ultimo e potente Snapdragon 8 Gen 1, un display curvo LTPO 120 Hz AMOLED di prim'ordine, una velocissima ricarica a 100W per avere il dispositivo pronto in pochi minuti ma soprattutto un comparto fotocamera da far impallidire i competitor, con due sensori da 50 MP ed uno da 64 MP, perfetti per ritrarre i momenti più belli delle proprie vacanze. E non dovrete temere nemmeno gli spruzzi d'acqua, visto che è certificato IP68. Per conoscerlo meglio, vi lasciamo la nostra recensione dettagliata. In più, ora è in promo con un interessante bundle impreziosito dalle nuove cuffie Honor Earbuds 3 Pro.

Honor Band 6 – Un tuffo al mare con un occhio alla salute

Attività sportiva, nuotate al mare o in piscina, trekking e passeggiate: tutte richiedono un certo sforzo fisico ed è bene dunque monitorare la situazione. Un alleato ideale per questa evenienza può essere la smartband Honor Band 6. Con i suoi monitoraggi per la frequenza cardiaca, l'ossigeno nel sangue, il sonno e lo stress, vi permette di tenervi sempre attenti alla vostra salute e con l'impermeabilità fino a 5 ATM, vi permette di nuotare senza problemi. In più, grazie ad una lunga durata della batteria, non dovrete avere il pensiero di ricaricarla sempre per almeno due settimane.

La produttività anche in spiaggia con i notebook Honor in offerta

Per chi si gode il proprio lavoro in smart working e lo fa al mare o sperimenta esperienze di coworking nei posti più estivi del mondo, avere un noteboook che garantisca buone prestazioni e compattezza per trasportarlo è fondamentale. La serie Honor MagicBook racchiude proprio queste qualità, con i suoi vari modelli proposti e adatti ad ogni esigenza.

Come nel caso di Honor MagicBook 15, oppure del MagicBook X15, ora ad un prezzo imperdibile su Amazon, che uniscono la qualità dei display FullView tipici del brand e la leggerezza di un corpo in alluminio. Per chi poi preferisce i grandi schermi, anche Honor MagicBook 16 con AMD Ryzen serie H è in offerta.

Queste erano le offerte più succose del momento per Honor sullo store di Amazon, che potete acquistare in tutta comodità grazie alla comoda spedizione Prime e tutti i vantaggi dall'acquistare dall'eCommerce per eccellenza. N.B. Se non doveste visualizzare correttamente i link all'acquisto, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il