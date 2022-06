Honor Magic 4 Pro è il flagship della tua estate, per foto da urlo anche in vacanza

Di recente abbiamo parlato delle migliori occasioni per risparmiare sui notebook Honor da portare in vacanza, ma a questo giro si passa ad un prodotto decisamente premium. Anche in questo caso è possibile ottenere uno sconto (e ci sono un paio di cuffie in regalo), ma con Honor Magic 4 Pro si sale di livello. Volete uno smartphone top caratterizzato da un comparto potente, un look stiloso, la ricarica di un fulmine (anche wireless) e la miglior fotocamera per immortale le vostre vacanze? Allora eccovi l'occasione perfetta e il top che stavate cercando!

Honor Magic 4 Pro tra le offerte estive dello store ufficiale, con le TWS Earbuds 3 Pro in regalo!

Lo stile di Honor Magic 4 Pro è davvero unico, sia per quanto riguarda la parte frontale che il retro: un concentrato di bellezza, piacevole da maneggiare e da guardare. Il display è un'unità Quad Curve da 6.8″, un pannello OLED con tecnologia LTPO e risoluzione WQHD+ e refresh rate a 120 Hz. Giochi e video girano senza il minimo intoppo e anche sotto l'ombrellone potrete godere della massima qualità! Ah, un piccolo dettaglio che lo rende perfetto da portare al mare o in piscina: potete stare tranquilli contro eventuali incidenti grazie all'impermeabilità di tipo IP68.

Parlare di potenza è quasi superfluo: Honor Magic 4 Pro è dotato dello Snapdragon 8 Gen 1, uno degli ultimissimi chipset di punta di Qualcomm. Il top del top, con tanto di RAM LPDDR5 e storage UFS 3.1, per la massima fluidità in ogni occasione.

Tra le altre caratteristiche che lo rendono un dispositivo di alto livello troviamo il riconoscimento del volto in 3D (tramite un sensore da 12 MP accompagnato da una fotocamera ToF 3D), ma anche la doppia ricarica da 100W: la batteria da 4.500 mAh può essere ricaricata alla massima potenza sia via cavo che wireless! La sera prima avete dimenticato di mettere sotto carica lo smartphone? Niente paura: bastano pochi minuti per avere un livello sufficiente ad affrontare la vostra giornata al mare!

Il pezzo forte di Honor Magic 4 Pro, messo da parte il comparto tecnico e l'effetto WOW dovuto al suo stile elegantissimo, è il comparto fotografico. Ormai i principali produttori stanno virando verso dispositivi sempre più completi e performanti, in grado di offrire scatti di tutto rispetto. Honor non ha eccezione e con il suo ultimo top di gamma ha deciso di puntare alle stelle. Il dispositivo si affida ad un sensore principale grandangolare da 50 MP (f/1.8), accompagnato da un modulo ultra wide da 50 MP (f/2.2). Per ottenere scatti ravvicinati da brivido è presente un teleobiettivo a periscopio da 64 MP (f/3.5) con zoom ottico 3.5X e digitale fino a 100X, con tanto di stabilizzazione OIS. Pensate che sia finita qui? In realtà, è presente anche un quarto modulo, ossia un sistema di messa a fuoco laser dTOF accompagnato da un sensore anti flickering.

Le foto delle vostre vacanze saranno dei piccoli capolavori e girare video di qualità sarà un gioco da ragazzi: il flagship permette di registrare clip in 4K super stabilizzati. Ovviamente non mancano modalità di scatto avanzate – come quella per i panorami e le immagini notturne, la Portrait Mode e così via – ma sopratutto è presente un obiettivo super macro e la tecnologia Ultra Fusion, per immagini ancora più nitide. L'abbiamo detto nella nostra prova e lo ribadiamo ancora: le foto scattate con Honor Magic 4 Pro sono tra le migliori della categoria!

Vuoi mettere le mani sul nuovo top di gamma Honor Magic 4 Pro? Allora di seguito trovi il link alla pagina del prodotto sullo store ufficiale HiHonor. Il flagship viene proposto in sconto a 999.9€, con in regalo le cuffie true wireless Earbuds 3 Pro. Gli auricolari TWS sono perfetti per ascoltare al meglio la tua musica e sono anche degli ottimi compagni per l'attività fisica (date un'occhiata alla nostra prova in corsa per saperne di più!). Per saperne di più sul Magic 4 Pro, non perdete il nostro speciale dedicato: un mese con il super flagship, con un'analisi precisa di pregi e difetti!

Le offerte di Honor per i saldi estivi continuano sullo store ufficiale, tra smartphone, notebook, smartwatch e prodotti audio! Se siete interessati a conoscere le varie promozioni, eccovi il nostro approfondimento dedicato; in basso trovate la pagina dedicata all'iniziativa Summer Sale, per accedere direttamente allo store ufficiale. Inoltre vi segnaliamo che le offerte continuano anche su Amazon!

