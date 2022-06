Gionee P50 Pro è ufficiale, con un tocco di Huawei ed un pizzico di Cupertino

Ogni volta che ci siamo trovati alla prese con Gionee, in tempi recenti, non abbiamo potuto fare a meno di sorridere grazie a dispositivi dal look decisamente ispirato. Uno degli ultimi lavori ricordava Xiaomi e Redmi, ma con il nuovo Gionee P50 Pro si sale al livello successivo scomodando flagship del calibro di Huawei P50 Pro, con un po' di Cupertino.

Gionee P50 Pro ufficiale: tutto sul nuovo modello del brand cinese

Design e display

Il nuovo arrivato della compagnia cinese si atteggia a smartphone premium, ma solo all'apparenza. Si tratta infatti di un budget phone dal prezzo accessibile, caratterizzato da uno stile – a suo modo – elegante. Frontalmente, Gionee P50 Pro si ispira al notch di Cupertino, con un modulo squadrato posizionati al centro del bordo superiore del display. Il retro richiama Huawei P50 Pro, uno degli ultimi modelli top del colosso asiatico: troviamo infatti un modulo fotografico caratterizzato da un doppia anello, in alto a sinistra, con i vari sensori ed il flash LED. Il display è un'unità LCD da 6.5″ con risoluzione Full HD+ mentre di lato, nel tasto di accensione, troviamo il lettore d'impronte.

Caratteristiche e specifiche tecniche

Le specifiche tecniche di Gionee P50 Pro si basano su un comparto modesto, in linea con la sua natura budget. Abbiamo infatti il chipset Unisoc T310, accompagnato da 4/6 GB di RAM e 64/128 GB di storage. Il resto delle caratteristiche comprende una batteria da 3.900 mAh, un pacchetto connettività basilare, il supporto al 4G ed un singolo sensore da 13 MP (con una selfie camera da 5 MP). Osservando il retro pare di avere molteplici sensori, ma in realtà è montata una sola fotocamera.

Gionee P50 Pro – Prezzo e disponibilità

Il prezzo di Gionee P50 Pro è decisamente abbordabile: sono stati lanciati (in Cina) tre modelli a partire da 93€. Abbiamo la versione base da 4/64 GB, seguita poi dalle varianti da 4/128 GB e da 6/128 GB, rispettivamente a 104€ e 107€ al cambio attuale.

