Duoqin F22 Pro è lo smartphone per nostalgici di BlackBerry

Siamo abituati, da anni, a vedere e acquistare smartphone full screen, senza quindi utilizzare più tastiere fisiche. Una volta, il punto di riferimento in merito erano sicuramente i BlackBerry, che però ad oggi non sono più presenti. Una piccola speranza arriva però dalla Cina, dove sta arrivando Duoqin F22 Pro, uno smartphone Android 12 dotato di tastiera fisica ed un aspetto quasi da feature phone.

Duoqin F22 Pro: smartphone con tastiera fisica, Android 12 e look vintage

Per chi non lo conoscesse, Duoqin è un marchio presente anche su Xiaomi YouPin e spesso viene commercializzato come facente parte dell'ecosistema del brand sopracitato. Premesso questo, conosciamo meglio F22 Pro, che riserva sorprese non da poco. Anzitutto il display, un pannello da 3.5″ LCD con risoluzione 960 x 640 pixel a 60 Hz, che permette comunque una buona visualizzazione, nonostante la tastiera fisica presente.

Quest'ultima trova il tastierino numerico solito, il tasto back, home, quello funzione centrale ed una comoda selfie camera posta nel tasto cancelletto, con risoluzione non ben specificata. Passando al sotto scocca, è presente un chipset Helio G85, accompagnato da 4 GB RAM e 64/128 GB di storage. La batteria trova un giusto compromesso con un modulo da 2.150 mAh e ricarica 10W. Presente ovviamente una fotocamera posteriore, non nota anche questa, ma il clou è rappresentato dal sistema operativo Android 12, che fa tutta la differenza del mondo.

Prezzo e disponibilità

Purtroppo Duoqin non ha ancora comunicato quando arriverà sul mercato il suo F22 Pro, ma siamo davvero curiosi di vedere come si può piazzare uno smartphone con tastiera fisica nel 2022 e se può avere una sua nicchia ancora fedele, come potrebbe essere anche in Italia.

