Diablo Immortal non funziona sugli smartphone Samsung: ecco perché

Da qualche ora, Diablo Immortal è ufficialmente online, ma ci tanti possessori di smartphone Samsung che stanno avendo problemi a giocarlo. Forse vi ricorderete la BlizzCon 2018, quando il team Blizzard annunciò sul palco dell'evento un nuovo capitolo del celebre franchise, questa volta su smartphone anziché PC e console. Sul gioco piovvero tantissime critiche in merito alla scelta di puntare sul controverso mondo del videogioco mobile. Ciò nonostante, sono tantissimi i curiosi di vedere all'azione il nuovo Diablo sul proprio telefono: peccato che, a seconda di quale modello si possieda, il gioco presenti problemi piuttosto invalidanti.

C'è un problema con Diablo Immortal sugli smartphone Samsung con chip Exynos

Incrociando le segnalazioni proveniente dai vari utenti Samsung in giro per il mondo, non c'è voluto molto prima di capire quale sia la sorgente dei problemi di Samsung con Diablo Immortal. Ecco i modelli che sarebbero afflitti da questo problema:

Samsung Galaxy S22, S22+, S22 Ultra, S10, S10+, S10e

Samsung Galaxy Note 10, Note 10+, Note 10 Lite

Samsung Galaxy A51 5G, A21, A13, A12, A Quantum

Samsung Galaxy M62, M13, M12

Samsung Galaxy F62, F12

Samsung Galaxy XCover 5

Questa è una lista provvisoria e potrebbe comprendere altri modelli. Fatto sta che, considerato che tutti questi modelli si basano su chipset Exynos, il problema con il titolo di Blizzard è da attribuire ai SoC Samsung. Al momento non è ancora chiaro quale sia il problema esatto, ma dato che si parla di problemi grafici potrebbe esserci un qualche tipo di incompatibilità o scarsa ottimizzazione con le GPU ARM Mali. Su Reddit il community Lead ha confermato su Reddit il problema, affermando che il download potrebbe essere bloccato sugli smartphone Samsung fino alla risoluzione del problema.

Se voleste provare il nuovo Diablo Immortal sul vostro smartphone, potete scaricarlo sia dallo store Apple che da quello Android:

