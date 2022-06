La crisi degli smartphone potrebbe diventare un vantaggio

Più passa il 2022, più gli analisti di mercato sottolineano come la crisi degli smartphone stia colpendo un po' tutti i produttori. Nonostante il 2021 abbia visto una risalita delle vendite globali, il trend continua a essere negativo per l'intero settore. Anche limitandoci alla sola Europa, il primo trimestre dell'anno non è iniziato nel migliore dei modi, con cali più o meno importanti per praticamente ogni azienda in ballo (eccezion fatta per Realme). Fra i brand più colpiti da questa spinosa situazione troviamo Xiaomi ma anche Samsung, che ha fatto parlare a causa dei milioni di smartphone invenduti e fermi nei magazzini.

Il calo globale delle vendite di smartphone potrebbe avere un lato positivo

I motivi per cui stiamo vivendo questa crisi degli smartphone sono molteplici, alcuni dei quali stanno affliggendo interi settori dell'economia globale. Se si pensa al mercato tecnologico, non aiuta la crisi dei semiconduttori, mentre più in generale crisi energetica, blocchi dei trasporti, lockdown in Cina e conflitto fra Russia e Ucraina hanno penalizzato moltissime aziende.

Ma guardiamo il lato positivo: il fatto che molti produttori di smartphone si trovino con milioni di smartphone invenduti sul groppone li obbligherà a fare più offerte e sconti del normale. Lo afferma l'Economic Times, riportando come fonti tracker di mercato e rivenditori: dovendo liquidare così tanti smartphone accumulati, i produttori hanno aumentato i margini e di conseguenza per i negozi offrire sconti ai clienti sarà molto più facile. Sia che si parli di colossi come Apple e Samsung che di aziende quali Xiaomi, OPPO e vivo, tutti stanno tagliando le stime di produzione per il 2022. Questo significa produrre decine di milioni di smartphone in meno, oltre che contare sulle vendite di quelli già sugli scaffali: insomma, è possibile che per fine anno ci siano importanti sconti.

