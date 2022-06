Doppio risparmio su Banggood: spendi ancora meno con i nuovi coupon generici di Giugno!

In occasione del Black Friday abbiamo fatto conoscenza con un coupon Banggood che permetteva di beneficiare di un doppio risparmio: una volta riscattato era possibile inserire anche un altro codice sconto, in modo da ottenere un doppio sconto! L'iniziativa promozionale è ritornata anche per il mese di giugno 2022 e in quest'articolo vediamo come fare per approfittarne.

Coupon Banggood: ecco come ottenere il doppio sconto di Giugno 2022

Il funzionamento dei nuovi coupon Banggood è simile a quanto visto in precedenza: si tratta di codici da riscattare tramite una pagina dedicata. Il codice desiderato verrà aggiunto al vostro profilo e verrà applicato automaticamente; inoltre potrete anche utilizzare un altro codice sconto (se disponibile per il prodotto che volete acquistare) in modo da ottenere un doppio risparmio! Infine, a questo giro trovate sia uno sconto del 5% (su un minimo di 90$) che dei coupon generici per ottenere 4$, 6$ oppure 10$ di sconto su ordini di almeno – rispettivamente – 60$, 90$ o 150$.

Per le pagine principali dedicate all'iniziativa date un'occhiata ai link qui sotto: troverete i coupon Banggood da riscattare. Se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock!

Un appunto importante: i coupon possono essere rimossi in qualsiasi momento, quindi riscattateli ora in modo da poterli utilizzare anche dopo (sempre entro 3 giorni, però).

Qualche esempio di risparmio utilizzando i nuovi coupon generici di Banggood? Allora date uno sguardo alle proposte qui sotto.

La vostra fame di offerte non si è ancora saziata? Allora per ricevere offerte in tempo reale non esitate ad iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato a Banggood. E se avete bisogno di supporto, consigli ed informazioni sulle spedizioni vi rimandiamo al nostro gruppo Telegram GizDeals e al servizio di assistenza H24 AskMrDeals.

