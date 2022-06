Coolpad Cool 20s ufficiale, non manca proprio nulla: display a 90 Hz, Dimensity 700 e 50 MP

Coolpad ha appena lanciato in Cina un nuovo smartphone di fascia media, che si colloca a metà strada tra il Cool 20 e il Cool 20 Pro dello scorso anno. Parliamo di Coolpad Cool 20s, un dispositivo 5G che offre caratteristiche discrete per un utilizzo quotidiano. Il tutto racchiuso in un design moderno che rende questo nuovo smartphone molto appetibile.

Coolpad Cool 20s: tutto quello che c'è da sapere

Design e display

Coolpad Cool 20s presenta un'estetica moderna e in linea con gli standard attuali. Lo smartphone è disponibile nelle colorazioni Moon Shadow, White Azure Blue e Firefly Black – quest'ultima si distingue per un effetto glitterato molto piacevole – e dispone di un grande modulo fotografico a pillola sul retro.

Il corpo presenta angoli arrotondati, il pulsante di accensione e il bilanciere del volume sono posizionati sul lato destro, mentre sulla parte frontale troviamo un ampio display LCD da 6.58″ con un design a goccia per ospitare la fotocamera. Si tratta di un pannello Full HD+ e con frequenza di aggiornamento di 90 Hz.

Specifiche tecniche

Ad alimentare questo smartphone è il processore MediaTek Dimensity 700, supportato da 4 GB, 6 GB o 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione interna. Per quanto riguarda il comparto fotografico, questo può contare su di una doppia fotocamera esterna con sensore principale da 50 MP (apertura f/1.8) e una lente macro da 2 MP, mentre la fotocamera frontale è da 8 MP.

Tra le altre caratteristiche troviamo una batteria da 4.500 mAh con supporto per la ricarica rapida da 18W; connettività 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, dual-SIM, lettore di impronta digitale montato lateralmente, USB di tipo C e jack audio da 3.5 mm. A bordo del dispositivo troviamo Cool OS 2.0 con Android 11.

Prezzo e disponibilità

La disponibilità di Coolpad Cool 20s al momento è limitata al solo mercato cinese, dove lo smartphone potrà essere acquistato nelle colorazioni sopra elencate dal prossimo 17 giugno al prezzo di partenza di 999 yuan, ovvero circa 140€ al cambio attuale.

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram, che visualizzate qui in basso con le ultime offerte, e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo!⭐️ Scopri il