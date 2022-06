Con il mini proiettore Xiaomi XMing a 99€ il cinema si trasferisce in salotto

Una delle “mode” più interessanti degli ultimi tempi è il guardare film o serie TV comodamente a casa grazie ad un proiettore. Ma se non avete poi così tanto spazio, un mini proiettore come XMing Q1 SE, dall'universo Xiaomi, può venirvi incontro, anche nel prezzo, grazie all'offerta con codice sconto su Geekbuying.

Codice sconto XMing Q1 SE: risparmia sul mini proiettore Xiaomi in offerta

Il mini proiettore è propriamente detto in quanto le sue misure da 115.1 x 134.1 x 175.0 mm lo fanno star bene ovunque e, nonostante sia piccolo, le sue feature non sono affatto male, ma anzi sono davvero interessanti. Riesce infatti a coprire una parete dai 40″ ai 120″, quindi molto ampio, arrivando ad una risoluzione Full HD nativa.

Quanto alla luminosità, abbiamo un picco di 150 Lm, mentre la potenza è a 65W. Non manca un contrasto 800:1, mentre sul lato tecnico abbiamo due speaker da 3W che, per un prodotto portatile, non sono male, una porta a infrarossi e non mancano HDMI, USB, jack audio e alimentazione. Per gestire il calore, questo proiettore XMing è dotato di una ventola di raffreddamento a doppia azione.

Se siete interessati all'acquisto del mini proiettore XMing Q1 SE, potete sfruttare la golosa offerta di Geekbuying, che grazie al codice sconto dedicato ve lo porta ad un prezzo competitivo e con comoda spedizione dall'Europa. Inoltre, pagando con il servizio a rate di Klarna, è possibile ottenere un ulteriore sconto di 10$, che lo rendono ancora più appetibile! N.B. Se non doveste visualizzare correttamente il link, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

