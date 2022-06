Xiaomi Watch S1 Active per la prima volta sotto i 150€ su Amazon

Dopo il lancio in Italia dei nuovi smartwatch della compagnia di Lei Jun e il via alle prime offerte, è tempo di ribassi. In questo articolo raccogliamo di volta in volta le migliori promozioni, con codice sconto o in offerta lampo, dedicate a Xiaomi Watch S1 Active, l'indossabile sportivo che non si fa mancare nulla. A questo giro l'occasione più interessante arriva da Amazon: il prezzo è davvero imperdibile, specialmente se siete degli habitué dell'e-commerce più famoso al mondo!

Codice sconto Xiaomi Watch S1 Active: ecco come fare per risparmiare

Il modello principale della nuova gamma di wearable arriva con un design elegante ed un corpo in acciaio; nel caso di Xiaomi Watch S1 Active, l'azienda cinese ha pensato bene di puntare a tutt'altro pubblico, con uno stile molto più sportivo. Ovviamente questo non significa rinunciare a caratteristiche top: il dispositivo offre il posizionamento GPS, l'impermeabilità fino a 5 ATM, l'NFC per i pagamenti, le chiamate Bluetooth e i comandi vocali tramite Alexa. Non mancano oltre 130 modalità sportive, il monitoraggio della frequenza cardiaca H24, l'SpO2 ed un ampio display AMOLED da 1.43″; il tutto in un corpo leggero, di circa 36 grammi di peso.

Ma come fare per risparmiare sull'acquisto del nuovo smartwatch? L'occasione più ghiotta del momento arriva da Amazon: Xiaomi Watch S1 Active è in offerta lampo (quindi senza inserire alcun codice sconto) con tanto di spedizione Prime. Di seguito trovate il link alla pagina del prodotto: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Siete ancora affamati di sconti in salsa Xiaomi (e non solo)? Allora in basso trovate tutte le promo in tempo reale direttamente dal nostro canale Telegram dedicato alle migliori offerte del web, insieme al pulsante per iscrivervi (in modo da non perdere nessuna occasione).

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il