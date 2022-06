Respira aria pulita con Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro, ora al miglior prezzo di sempre

Xiaomi è un brand noto tanto per la gamma di prodotti mobile, quanto per la vasta linea di prodotti smart. Dopo aver lanciato la linea di purificatori d'aria giunti in Italia con il nome di Mi Air, il brand cinese ha deciso di spingere ulteriormente sulle prestazioni e sulla potenza, lanciando così Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro, oggi in offerta al miglior prezzo di sempre con codice sconto e spedizione dall'Europa!

Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro è in offerta: minimo storico per il purificatore d'aria in versione Global

Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro si presenta con un design minimal e moderno, con un oblò OLED sulla parte frontale – il quale fornisce dati PM2.5 in tempo reale, ha una barra luminosa intuitiva a 3 colori per la qualità dell'aria interna e ovviamente non manca il sempre presente supporto all'applicazione Xiaomi Home per controllarlo da remoto. L'aria viene assorbita dalla zona inferiore del corpo a 360°, purificata e rilasciata da quella superiore.

Il purificatore d'aria firmato Xiaomi è in grado di fornire ben 8.330 litri d'aria pulita al minuto e l'area della stessa in 3 minuti equivale a 10 mq di una stanza, e tutto questo potendo sostituire il filtro comodamente dopo 9 mesi. L'elemento filtrante è molto potente, in quanto riesce non solo a filtrare i gas nocivi come formaldeide e toluene, ma anche di rimuovere l'aldeide al 185% in più rispetto ai precedenti; inoltre purifica e previene al 99.99% il disperdersi di virus H1N1.

