Teclast M40 Air è il tablet Android che cercate per intrattenervi e studiare al giusto prezzo

Teclast M40 Air debutta ufficialmente su BangGood. Con un pannello da 10,1″, una CPU MediaTek Helio P60 e 8 GB di RAM, questo nuovo tablet Android rappresenta un'ottima soluzione per chi è alla ricerca di un dispositivo che lo accompagni durante le attività quotidiane, che offra qualità al giusto prezzo. Sveliamone tutte le caratteristiche in questo articolo!

Teclast M40 Air debutta su BangGood in offerta lancio: qualità al giusto prezzo

Teclast M40 Air è un tablet Android dal design moderno, con angoli arrotondati e un pannello full-view. Il dispositivo è dotato di uno schermo IPS Full HD da 10,1″ dai contrasti elevati e con un'esperienza visiva più vivida, ed è alimentato da un SoC MediaTek Helio P60 con processore octa-core e GPU Mali-G72 MP3. Il tutto è accompagnato da 8 GB di RAM LPDDR4X e 128 GB di spazio di archiviazione interna UFS 2.1, offrendo tutto il necessario per l'intrattenimento.

Il tablet è poi dotato di una fotocamera esterna da 8 MP e di una interna da 5 MP per effettuare videochiamate e accedere a riunioni e conferenze online. Tra le altre caratteristiche troviamo il supporto alla rete 4G LTE con apposito slot per la scheda SIM, una grande batteria da 6.000 mAh che può essere ricaricata mediante USB Type-C e Android 11.

Come anticipato, Teclast M40 Air può essere acquistato su BangGood in offerta lancio ad un prezzo decisamente interessante. Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

