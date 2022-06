Redmi Note 10 Pro parte da 184€: tutti i tagli di memoria al minimo!

Mentre tutti i riflettori sono puntati sull'ultima serie Note 11, il precedente Redmi Note 10 Pro continua a far parlare di se: il mid-range scende al minimo storico con codice sconto, in tutti i tagli di memoria, con spedizione dall'Europa e pagamento sicuro con PayPal. Si tratta di un'occasione da non sottovalutare per tutti gli appassionati della costola di Xiaomi dato che si tratta di budget phone che si difende decisamente bene!

Aggiornamento 11/06: nuovi minimi per Redmi Note 10 Pro, ovviamente con spedizione dall'Europa. Trovate tutti i dettagli direttamente a fine articolo.

Redmi Note 10 Pro: ecco le migliori offerte con codice sconto

Realizzato con uno stile molto diverso rispetto alla precedente generazione, Redmi Note 10 Pro si è saputo ritagliare una fetta di appassionati grazie ad alcune caratteristiche di tutto rispetto. Per prima cosa il terminale adotta un pannello AMOLED da 6.67″ con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 120 Hz (con frequenza di campionamento del tocco a 240 Hz). Inoltre il mid-range offre una Quad Camera con sensore principale da 108 MP, con grandangolo, macro e profondità. Come se non bastasse troviamo una batteria capiente (da 5.020 mAh) con ricarica rapida da 33W. Il cuore del dispositivo è lo Snapdragon 732G, con memorie RAM LPDDR4X e storage UFS 2.2. Volete saperne di più? Allora date un'occhiata anche alla nostra recensione del medio gamma!

Passando invece alle nuova offerte dedicate a Redmi Note 10 Pro, il dispositivo è disponibile con codice sconto al prezzo minimo storico in tutte le configurazioni, con tanto di spedizione direttamente dai magazzini europei degli store Goboo e GShopper: un'accoppiata vincente! Di seguito trovate i link all'acquisto, insieme ai coupon da utilizzare: se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

