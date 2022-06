Realme Pad e le TWS OPPO Enco Buds insieme a 169€: il bundle imperdibile!

Dopo il lancio in Italia, Realme Pad ritorna in sconto ad un prezzo spettacolare – nella versione da 4/64 GB – stavolta su eBay: il tablet Android per tutti è pronto a far breccia nel cuore degli appassionati tech della penisola!

Aggiornamento 03/06: il tablet di Realme torna ad un prezzo super sullo store di eBay, con le cuffie TWS Enco Buds. Trovate tutti i dettagli direttamente a fine articolo.

Realme Pad è ora al minimo storico su eBay: ecco tutti i dettagli

Per il suo primo tablet Realme ha pensato bene di non andare a competere direttamente con i grandi nomi, puntando invece alla fascia media con un dispositivo low budget (seppure caratterizzato da un look accattivante). Realme Pad adotta una scocca in metallo ed è dotato di un display LCD da 10.4″ WUXGA+ (2000 x 1200 pixel); il corpo presenta uno spessore di appena 6.9 mm, mentre il peso è di circa 440 grammi. Il chipset equipaggiato è il MediaTek Helio G80 mentre lato batteria abbiamo una capiente unità da 7.000 mAh.

Il nuovo Realme Pad torna in offerta lampo su eBay (quindi senza la necessità di inserire un codice sconto) nella versione da 4/64 GB con Wi-Fi; la spedizione è gratuita, quindi il massimo che la piattaforma di e-commerce ha da offrire. Oltre al tablet sono presenti anche le cuffie TWS OPPO Enco Buds (del valore di circa 60€). Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente il box qui sotto provate a disattivare AdBlock.

