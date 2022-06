POCO F4 5G debutta subito in sconto, ma solo per pochi giorni!

Presentato nei giorni scorsi, il nuovo POCO F4 5G è la proposta medio-top gamma del brand che punta ad unire prestazioni di livello ed un prezzo davvero competitivo, specie se debutta subito in offerta. Infatti, il nuovo dispositivo POCO debutta in sconto early bird per pochi giorni su Amazon, su Goboo e sullo store ufficiale, rendendosi davvero interessante.

Offerta POCO F4 5G: come risparmiare sul nuovo mid-top range del brand

Per chi non conoscesse ancora le specifiche tecniche chiave del nuovo F4 5G, vi segnaliamo un display AMOLED E4 da 6.67″ con refresh rate a 120 Hz, ma anche il sempre affidabilissimo chipset Snapdragon 870, a cui si abbinano tagli di memoria da 6/8 GB RAM e 128/256 GB di storage. A tutto ciò, il brand affiliato a Xiaomi ha abbinato anche una batteria da 4.500 mAh che si ricarica velocemente grazie ad una potenza di 67W.

Per gli amanti del gaming, farà sicuramente piacere la presenza di speaker stereo e motore della vibrazione su Asse-X, oltre ad un sistema di raffreddamento avanzato. Infine, non disdegna nemmeno un trittico di sensori con il principale da 64 MP che si fregia di una stabilizzazione ottica (OIS).

Il nuovo POCO F4 5G debutta dunque in super offerta early bird che vi fa risparmiare 50€ su entrambe le configurazioni di memoria sia sullo store ufficiale che su Amazon e Goboo. Ricordiamo però che questa promozione ha una tiratura limitata fino al 2 luglio 2022, quindi bisogna affrettarsi!. N.B. Se non doveste visualizzare correttamente i link all'acquisto, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il