Huawei Band 7 arriva su Amazon: dona un tocco premium al tuo polso

Design ultra-sottile, più di novanta modalità sport supportate, monitoraggio continuo della frequenza cardiaca e del livello di ossigeno nel sangue e tante altre funzionalità. Esatto, stiamo parlando proprio di lei, Huawei Band 7, una fitness band completa e dal prezzo abbordabile. Adesso acquistabile anche su Amazon beneficiando di tutti i vantaggi che il noto e-commerce ha da offrire!

Huawei Band 7 sbarca su Amazon con spedizione Prime: imperdibile!

Proprio così: Huawei Band 7 è sbarcata sull'e-commerce più popolare al mondo e può essere acquistata beneficiando di tutti i vantaggi Amazon. E se si è clienti Prime la consegna sarà gratuita e ancora più veloce.

Sintetizzando le caratteristiche principali di Huawei Band 7, possiamo dire che questa è dotata di un ampio schermo touch AMOLED da 1,47″, offre 96 modalità sportive con rilevamento automatico e il monitoraggio continuo della frequenza cardiaca (con allerta per la fibrillazione atriale) e del livello di ossigeno nel sangue, oltre a quello del sonno e dello stress. Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

