Pronti per l’estate con l’epilatore laser Xiaomi InFace, ora a metà prezzo

Anche se siamo nel pieno dell'inverno è sempre bene guardare avanti e pensare al futuro. Se avete già iniziato a mettervi in forma per l'estate, allora potrebbe interessarvi anche il nuovo epilatore a luce pulsata targato Xiaomi InFace, una soluzione laser “a freddo” facile da usare e ora in offerta su AliExpress, con tanto di spedizione direttamente dai magazzini europei dello store.

Aggiornamento 14/06: l'epilatore a freddo Xiaomi InFace torna in sconto e questa volta il prezzo scende di parecchio. Trovate tutti i dettagli direttamente a fine articolo.

L'epilatore a luce pulsata Xiaomi InFace torna in sconto su AliExpress

Questo tipo di tecnologia funziona tramite l'energia luminosa, che viene trasferita sotto forma di calore per surriscaldare i follicoli. In questo modo si provoca la degradazione del pelo e, di conseguenza, la caduta. Nel caso del nuovo epilatore laser o, se preferite, a luce pulsata Xiaomi InFace viene utilizzato un tipo di rimozione a freddo: non viene generato calore bensì l'esatto opposto. Dotato di un vetro zaffiro e 5 livelli di regolazione (in base alla pelle), il dispositivo mira ad offrire una riduzione dei peli in circa 4/8 settimane di utilizzo. Presente all'appello un pratico display LCD per visualizzare i vari parametri.

Il nuovo epilatore a luce pulsata Xiaomi InFace arriva da YouPin ma è disponibile all'acquisto per noi occidentali su AliExpress con spedizione dall'Europa ed un coupon per risparmiare: non dimenticate di applicare lo sconto del venditore direttamente nella pagina del prodotto (è presente subito sotto il prezzo di vendita). Inizialmente proposto a 127€, l'epilatore è in sconto quasi a metà prezzo! Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

