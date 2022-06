ENGWE EP-2 Pro ritorna in versione 2022: la fat bike potente, per tutte le strade!

Le passeggiate all'aria aperta sono un vero toccasana, ma vanno fatte con il giusto mezzo, soprattutto sul tratto urbano. E uno di questi potrebbe essere la bici elettrica ENGWE EP-2 Pro 2022, dotata di caratteristiche di tutto rispetto ad un prezzo molto interessante in offerta con codice sconto. Andiamo a vedere qual è la miglior occasione del momento per risparamire sulla fat bike tutta muscoli!

Codice sconto ENGWE EP-2 Pro: la bici elettrica che supera ogni ostacolo

Dopo il debutto della versione classica, la fat bike ENGWE torna in versione 2022: non si tratta di un modello rinnovato, ma semplicemente di un ritorno con alcuni accorgimenti. Dal design sottile ma ben strutturato, la ENGWE EP-2 Pro 2022 è un prodotto che tiene la strada come pochi modelli di Fat Bike. Questo grazie ad un potente motore da 750W, ma anche una batteria da 48V 13 Ah, che permettono una velocità massima da 25 km/h ed un'autonomia fino a 60/80 km (che scendono a 35/45 in modalità full electric). In ogni caso, parliamo di una bici elettrica molto prestante, con doppio sistema di frenata (a disco), anteriore e posteriore.

Non mancano poi ruote rinforzate, adatte ad ogni tracciato, con diagonale da 20″ (x4″). Inoltre, è presente un chip elettrico che regola le 3 modalità di pedalata manuale, assistita e full electric. Presente un display LCD per monitorare tutti i dati importanti. Non mancano poi ammortizzatori anti-shock, cambio Shimano a 7 marce, luce LED per le passeggiate notturne. Insomma, sicuramente molto completa e adatta a qualsiasi tipo di strada!

La fat bike ENGWE EP-2 Pro 2022 è disponibile su Banggood in offerta con codice sconto; inoltre, potete acquistarla anche con spedizione gratis dall'Europa. Di seguito trovate il link alla pagina del prodotto, insieme al coupon da utilizzare per risparmiare: se non visualizzate correttamente il box in basso, provate a disattivare AdBlock.

La vostra fame di offerte non si è ancora saziata? Allora per ricevere offerte in tempo reale non esitate ad iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato a Banggood. E se avete bisogno di supporto, consigli ed informazioni sulle spedizioni vi rimandiamo al nostro gruppo Telegram GizDeals e al servizio di assistenza H24 AskMrDeals.

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il