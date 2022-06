ENGWE Engine Pro: Fat Bike potente e duratura

Quella delle Fat Bike non può essere più definita una moda, in quanto sempre più persone le utilizzano per spostarsi nella loro quotidianità. Scegliere un modello però non di certo facile, ma con bici elettriche come la ENGWE Engine Pro, ora in offerta con codice sconto su Geekbuying, le opzioni da valutare si restringono e si fanno interessanti.

Codice sconto ENGWE Engine Pro: come risparmiare sulla bici elettrica in offerta

Come si presenta la Fat Bike ENGWE? La Engine Pro si mostra con un design sicuramente sportivo, ma senza rinunciare ad uno stile perfetto per la città ed in linea con la sua categoria. Come possiamo vedere, è una bici pieghevole, quindi anche comoda da trasportare. Per le ruote, abbiamo degli pneumatici fat da 20″ x 4″, con struttura dentata e quindi ad adatta ad ogni condizione.

Passando al lato tecnico, abbiamo un potente motore da 750W che, abbinato all'ampia batteria da 48 V/16 Ah permette di ottenere un'autonomia massima fino a 120 km, un dato difficile da reperire nella stessa categoria di prezzo. Non manca un doppio sistema di freni a disco idraulici, quindi sia anteriore che posteriore, un display LCD a colori e la giusta illuminazione sia avanti che dietro per le passeggiate notturne. Presente anche un sistema di Cruise Control ed un cambio Shimano a 8 velocità.

