La eBike Duotts C20 vi farà portare la spesa in tutta comodità

Le eBike, come sappiamo, si distribuiscono in tanti modelli ormai quanti sono quelli già presenti in maniera tradizionale. E se serve una bici elettrica che abbia i supporti per trasportare oggetti o la spesa, un modello come la Duotts C20, in offerta su Geekbuying con codice sconto e spedizione dall'Europa, può sicuramente fare al caso vostro.

Codice sconto Duotts C20: come risparmiare sulla bici elettrica Cargo in offerta

Come ogni bicicletta Cargo che si rispetti, la struttura della Duotts in questione presenta uno spazio dove appoggiare piccoli pacchi o buste ma anche un comodo cestino sul davanti, così da poter aumentare le possibilità di portata. Quanto alla parte elettrica, troviamo un motore da 500W, perfetto per la tenuta urbana, a cui si abbina una batteria da 48V/15 Ah, che permette un'autonomia totale fino a 120 km, davvero tanti.

Ha un carico di portata fino a 150 kg, un cambio Shimano a 7 marce, un'inclinatura massima di 35°, un sistema di freni a disco doppio anteriore e posteriore, ammortizzatori anteriori anti-shock, certificazione IP54 per la pioggia e faro LED anteriore per le passeggiate in notturna. Insomma, a questa bici non manca praticamente nulla.

Trovate la bici elettrica Duotts C20 in offerta sullo store di Geekbuying con tanto di codice sconto dedicato. Tutto senza dimenticare la comoda spedizione dall'Europa. Il link all'acquisto è posto nel box qui in basso: se non doveste visualizzarlo correttamente, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

Siete ancora affamati di offerte? Iscrivendovi al nostro canale Telegram dedicato a Geekbuying, farete in modo di non perdere nessuna offerta e restare aggiornati in tempo reale sui vari sconti disponibili!

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il