La cancellazione attiva ANC non è più un lusso: 1More PistonBuds Pro a soli 35€!

Trovare un compromesso tra qualità e convenienza quando si acquista un nuovo prodotto è spesso una sfida, ma con le cuffie TWS 1More PistonBuds Pro non è necessario scendere a compromessi: questi auricolari mid-range hanno qualità, design ed un prezzo in offerta al minimo storico!

Gli auricolari TWS 1More PistonBuds Pro sono compatti, stilosi ed in offerta!

Le cuffie 1More PistonBuds Pro sono dotate di un design ergonomico, con comandi touch da impartire sfiorando il corpo piatto e circolare rifinito dal logo dorato. Il case protettivo in policarbonato funge, oltre che da custodia, da pratico powerbank per un'autonomia più duratura: dalle 4 ore e mezza degli auricolari si raggiungono infatti fino a 30 ore di ascolto totale, con un tempo di ricarica di circa 2 ore.

Grazie alla co-ingegnerizzazione QuietMax, la cancellazione del rumore (ANC) di queste cuffie tws soddisfa le aspettative, come spiegato anche nella nostra recensione dedicata. I driver dinamici a gamma completa da 10 mm, in sinergia con i 4 microfoni in DNN, restituiscono performance all'altezza anche in chiamata.

Grazie all'app proprietaria 1More Music, è possibile personalizzare i comandi e gestire le impostazioni delle PistonBuds Pro, nonché usufruire della modalità Shooting Sound, per rilassarsi con i suoni della natura.

Tra le feature aggiuntive delle cuffie TWS troviamo la modalità da gaming a bassa latenza, connessione Bluetooth 5.2 per la connettività ed il pop-up sui display degli smartphone Android, oltre alla certificazione IPX5.

Le cuffie TWS 1More PistonBuds Pro sono in offerta ad un nuovo prezzo minimo storico su Goboo, ovviamente con spedizione direttamente dall'Europa

N.B. – per ottenere il prezzo indicato è necessario applicare il coupon presente direttamente nella pagina prodotto. Cliccate sul tastino presente alla voce “Sconti e coupon” e troverete il prezzo scontato direttamente al momento del pagamento.

Siete ancora affamati di sconti in salsa 1More (e non solo)?

