Blackview Tab 8 è il tablet 4G economico che non passa mai di moda

Da anni, conosciamo Blackview come brand specializzato in smartphone rugged, come i modelli BV9800 Pro e 9900, arrivati anche in Italia. Tuttavia, nel corso del tempo, l'azienda cinese ha deciso di coprire anche altri settori, lanciandosi nel mercato dei tablet. Blackview Tab 8 è stato il primo ed inimitabile modello del brand, dotato di connessione 4G LTE e supporto alla tastiera fisica, ad un prezzo davvero economico: ecco come fare per risparmiare con codice sconto o in offerta lampo!

Blackview Tab 8: tutto su specifiche, prezzo e disponibilità

Design e specifiche

Il Tab 8 di Blackview si presenta con un form factor che ricorda i MediaPad di Huawei, con angoli spigolosi ed un taglio netto che gli donano un look elegante. Sui lati troviamo due speaker stereo, mentre sul lato superiore troviamo alloggiata la fotocamera anteriore da 5 MP dotata di Face Unlock. Il pannello è sicuramente una delle feature che potrebbe regalare più soddisfazioni dato che si tratta di una soluzione da 10.1″ IPS Full HD in rapporto 16:10, molto comodo per la multimedialità o per visualizzare testi tramite WPS Office preinstallato. Ottimo anche il supporto magnetico alla tastiera fisica dedicata, in modo da essere produttivi in mobilità.

Se guardiamo al retro, troviamo poi la fotocamera principale da 13 MP con Flash LED, opzione non scontata per un tablet. L'hardware esterno si conclude poi con il jack da 3.5 mm utile per la radio FM. Andando alla componentistica interna, il dispositivo è equipaggiato con il chipset Unisoc SC9863A da 1.6 GHz e la GPU Power VR IMG 8322. Lato memorie, troviamo 4 GB di RAM e 64 GB di storage espandibile fino a 128 GB tramite microSD. La batteria invece ha una capacità da 6850 mAh. Lo slot di ricarica è occupato da una micro-USB Type-C da 10W. Quanto alla connettività, presenti Bluetooth 5.0, Wi-fi ac, Dual SIM nano 4G VoLTE.

Volete conoscere tutti i segreti di questo tablet targato Blackview? Allora date un'occhiata alla nostra recensione!

Codice sconto Blackview Tab 8 – Prezzo e offerte

Al momento la migliore occasione per risparmiare sull'acquisto del tablet 4G Blackview Tab 8 arriva da Banggood, con codice sconto e spedizione direttamente dai magazzini europei dello store. Di seguito trovate il link alla pagina del prodotto, insieme al coupon da utilizzare: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

N.B. – per ottenere il prezzo indicato è necessario anche riscattare il coupon -5% tramite questo link!

La vostra fame di offerte non si è ancora saziata? Allora per ricevere offerte in tempo reale non esitate ad iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato a Banggood. E se avete bisogno di supporto, consigli ed informazioni sulle spedizioni vi rimandiamo al nostro gruppo Telegram GizDeals e al servizio di assistenza H24 AskMrDeals.

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il