CHUWI HiPad Air scende a 140€: display da 10″ e tanta batteria ad un prezzo super

Ormai quando si parla di CHUWI è lecito immaginare un tablet o un notebook low cost realizzato con cura ed un buon equilibrio tra qualità, specifiche e prezzo. Anche nel caso di CHUWI HiPad Air la casa cinese non fa una piega e ci regala un dispositivo economico ed interessante, che lo diventa ancora di più se in offerta con codice sconto! Andiamo a scoprire le migliori alternative per risparmiare, ovviamente con spedizione direttamente dall'Europa.

CHUWI HiPad Air: come risparmiare sul tablet Android grazie a questo codice sconto

Di recente la compagnia asiatica ha rilanciato sul mercato il suo CHUWI HiPad Air con una nuova incarnazione, sempre con una scheda tecnica affidabile, una scocca metallica sottile (7 mm di spessore) ed un peso contenuto (circa 480 grammi). Il tablet, dotato di Android 11, offre un display da 10.3″ Full HD ed è mosso dal chipset Tiger T618 di UNISOC, con 6 GB di RAM e 128 GB di storage (espandibile tramite microSD). Non mancano una batteria capiente, da 7.000 mAh, una fotocamera da 5 MP con flash LED, speaker stereo, Wi-Fi Dual Band e BT 5.0. Insomma, un terminale perfetto per i contenuti multimediali e non solo!

Il tablet low budget CHUWI HiPad Air torna in super sconto con spedizione dall'Europa grazie al nuovo codice targato Banggood: imperdibile a questo prezzo! Di seguito trovate sia il link alla pagina del prodotto che il coupon da utilizzare per ottenere il prezzo indicato: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

N.B. – per ottenere il prezzo indicato non dimenticate di riscattare il Coupon da 10$ tramite questo link!

Siete ancora affamati di sconti in salsa CHUWI (e non solo)? Allora in basso trovate tutte le offerte in tempo reale direttamente dal nostro canale Telegram dedicato a Banggood, insieme al pulsante per iscrivervi (in modo da non perdere nessuna occasione).

