Lo speaker per i falò estivi arriva da BlitzWolf: 120W di potenza, luci RGB e 16.000 mAh!

BlitzWolf è da sempre sinonimo di qualità quando si parla di accessori tech e anche in questo caso ha lanciato un dispositivo di tutto rispetto. Si tratta di uno speaker Bluetooth perfetto da portare in vacanza, una soluzione con luci LED “tamarre”, tanta potenza e una super batteria che lo rendere anche una pratica Power Bank: BlitzWolf BW-WA3 Pro è l'altoparlante per chi non vuole compromessi, per festeggiare sulla spiaggia senza preoccupazioni, a tutto volume!

BlitzWolf BW-WA3 Pro debutta in sconto: tutto sul nuovo speaker Bluetooth da 120W

BlitzWolf BW-WA3 Pro è uno speaker dotato di connettività Bluetooth, ma è utilizzabile anche tramite cavo audio (da 3.5 mm). Le dimensioni non sono di certo compatte, dato che parliamo di un accessorio generoso e potente, da ben 120W e dotato di Quad Driver e doppio diaframma: alti cristallini, bassi profondi, il tutto senza distorsioni ed effetti fastidiosi. L'effetto sonoro a 360° contribuisce ad avere un senso di immersione totale mentre se puntate direttamente al massimo è possibile accoppiare 2 altoparlanti BW-WA3 Pro per ottenere un suono stereo surround da 240W!

Completano il pacchetto tre modalità di equalizzazione, luci LED RGB dinamiche per creare l'atmosfera perfetta, resistenza a liquidi e polvere di tipo IPX5 ed una pratica tracolla staccabile. In realtà abbiamo lasciata per ultima la caratteristica più “piccante”: BlitzWolf BW-WA3 Pro è dotato di una colossale batteria da 16.000 mAh che gli consente di fungere anche da Power Bank. Il nuovo speaker di BlitzWolf è un must per il campeggio, la spiaggia o qualsiasi occasione per far festa! Vi segnaliamo infine, anche la presenza di uno slot per schedine microSD.

Il nuovo speaker Bluetooth premium BlitzWolf BW-WA3 Pro ha debuttato ufficialmente su Banggood e attualmente è in offerta lampo a circa 123€. Tuttavia si tratta della fase di preordine promozionale ed il prezzo salirà man mano che aumenteranno gli ordini, fino ad assestarsi a quello di listino. Insomma, se siete interessati conviene affrettarvi: di seguito trovata il link alla pagina del prodotto. Se non visualizzare correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Vi ricordiamo che su Banggood è possibile pagare a rate con Klarna!

La vostra fame di offerte non si è ancora saziata? Allora per ricevere offerte in tempo reale non esitate ad iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato a Banggood. E se avete bisogno di supporto, consigli ed informazioni sulle spedizioni vi rimandiamo al nostro gruppo Telegram GizDeals e al servizio di assistenza H24 AskMrDeals.

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il