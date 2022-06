Porta il cinema in vacanza con te, grazie al mini proiettore BlitzWolf!

Qualunque siano le vostre esigenze tech, uno dei marchi più prolifici (sempre dopo Xiaomi, ci mancherebbe) è di sicuro BlitzWolf: un brand che ha dimostrato in molteplici occasioni la sua qualità e che ci ha regalato uno dei mini projector più interessanti sulla piazza. Se siete interessati a portare con voi in vacanza il mini proiettore BlitzWolf BW-VT2, allora date uno sguardo a questa nuova offerta con codice sconto: un grande ritorno, con spedizione dall'Europa!

Codice sconto BlitzWolf BW-VT2: il mini proiettore compatto torna in offerta con spedizione EU

Passando al nostro solito recap delle caratteristiche, BlitzWolf BW-VT2 è un proiettore dal formato mini, decisamente compatto: sta in una mano ed è perfetto da portare con sé in qualsiasi occasione ghiotta. Inoltre, grazie allo speaker da 3W integrato e alla batteria da 7.000 mAh risulta una soluzione davvero utile, non solo per motivazioni di svago: se siete dei professionisti ed avete bisogno di un proiettore al volo, ecco che potete tirare fuori dal cilindro il vostro fidato BW-TV2.

Il dispositivo è dotato di un sistema DLP con matrice da 0.20″; supporta la visione di contenuti in Full HD e sono presenti sia il BT 4.2 che il Wi-Fi Dual Band.ù Volete saperne di più e scoprire tutti i segreti del mini proiettore? Allora date un'occhiata alla nostra recensione!

Il mini proiettore BlitzWolf BW-VT2 torna nuovamente in sconto, dopo un periodo d'assenza: l'occasione arriva grazie ad un codice sconto di Banggood. Inoltre è presente anche la spedizione gratis direttamente dai magazzini europei dello store cinese! Di seguito trovate il link alla pagina del prodotto: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Per ottenere il prezzo indicato, oltre ad inserire il codice sconto è necessario anche riscattare il COUPON del 5% presente in questa pagina!

