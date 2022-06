BlitzWolf vi rifà l’audio di casa con la sua soundbar da 120W

Gli smart TV di ultima generazione hanno sicuramente buone dotazioni audio ma a volte, specie con i salotti più ampi, può non bastare e serve un supporto. Dunque ci si affida ad una soundbar, magari con impianto 2.1 (cioè con subwoofer annesso), che però spesso risulta costoso. Con la soundbar BlitzWolf AirAux AA-SAR3 in offerta con codice sconto su Banggood, questo problema viene risolto, soprattutto se vi arriva subito grazie alla comoda spedizione da Europa.

Codice sconto BlitzWolf AirAux AA-SAR3: come risparmiare sulla soundbar 2.1 in offerta

La soundbar BlitzWolf si presenta con uno stile non affatto lontano da quello della categoria di appartenenza ed il subwoofer che compone il sistema 2.1 trova una silhoutte alta e stretta, che però non vieta di avere la giusta potenza in termini di uscita audio. Passando ai dati tecnici, la soundbar di per sé trova due tweeter da 30W, per un totale di 60W, più altri 60W dal subwoofer, andando quindi a creare un impianto da ben 120W.

Ogni tweeter presente ha un'ampiezza di 2.75″, così da permettere un audio a 360° corposo e ottimi bassi. La connettività è poi un altro punto di forza di questa AirAux di BlitzWolf, visto che abbiamo non solo le note uscite AUX, ottica e HDMI (ARC), ma anche un ingresso USB e la connettività Bluetooth 5.0, così da collegare tutto senza fili. Sia con i tasti previsti sul dispositivo, sia con il telecomando, gestire la soundbar sarà un gioco da ragazzi. Tra l'altro potete anche fissarla al muro se non avete un mobile su cui disporla.

Trovate la soundbar BlitzWolf AirAux AA-SAR3 in offerta sullo store di Banggood, che ve la porta ad un ottimo prezzo grazie al codice sconto dedicato e con spedizione dai magazzini europei. Per ottenere la cifra indicata, bisogna riscattare anche un altro Coupon per un ulteriore sconto del 5% nella landing page dedicata. N.B. Se non doveste visualizzare correttamente il box, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

