Pedala con BEZIOR X1500 e ricevi Xiaomi Band 7 in regalo

La categoria delle eBike è molto interessante in quanto molto varia e quindi attenta ad ogni esigenza. E per chi cerca un modello di bici elettrica di grande spessore in termini di potenza, non può non buttare un occhio sulla BEZIOR X1500, bici elettrica da 1.500W, ora in offerta con codice sconto e spedizione dall'Europa su Geekbuying che vi regala una Xiaomi Band 7 acquistandola.

Offerta BEZIOR X1500: scopri come ottenere la Xiaomi Band 7 insieme alla bici elettrica

Prima di sapere come ottenere questa interessante accoppiata, conosciamo meglio questa bici elettrica. La BEZIOR in questione è una Fat Bike che si trova un design molto sportivo, praticamente da mountain bike, che permette di renderla adatta ad ogni tipo di tracciato, che sia questo extra-urbano o urbano.

Passando alle specifiche tecniche, ciò che risalta è il super motore da 1.500W, che abbinato alla batteria da 12.8 Ah/48V permette un'autonomia fino a 100 km. A questo, andiamo ad unire delle importanti ruote da 26″ x 4″ con dentatura e dunque adatte per camminare su terreni più difficili. Quanto ai freni, abbiamo un sistema a disco idraulico doppio e ammortizzatori top gamma. Inoltre, è presente un cambio Shimano a 27 marce. Infine, è presente un comodissimo display LCD per monitorare il tragitto.

Per poter acquistare la bici elettrica BEZIOR X1500, potete quindi rifarvi all'offerta di Geekbuying, che ve la porta ad un super prezzo con codice sconto dedicato, senza dimenticare la spedizione dall'Europa. Inoltre, per chi sceglie di pagare a rate con Klarna, ottiene un ulteriore risparmio. Infine, per chi acquista la bici, c'è in omaggio una Xiaomi Band 7: per poterla ottenere, vi basterà mettere nel carrello il prodotto mentre nel frattempo potete leggerne la recensione.

