Beelink GT-King Pro: la TV Box Android perfetta per gli audiofili al prezzo migliore di sempre

Se siete alla ricerca di un buon TV Box che vi assicuri anche una esperienza audio di qualità, GT-King Pro di Beelink potrebbe fare al caso vostro. Essendo dotato di supporto per audio Hi-Fi lossless, questo TV Box riesce ad offrire un'esperienza coinvolgente conservando un prezzo che diventa ancora più conveniente grazie al codice sconto dedicato.

TV Box Beelink GT-King Pro con audio Hi-Fi lossless è in offerta al prezzo migliore di sempre

Beelink GT-King Pro è un TV Box potente e conveniente. Questo dispositivo è alimentato da uno dei SoC per TV Box più performanti sul mercato, ovvero l'Amlogic S922X-H con GPU ARM G52, che garantisce un funzionamento veloce e un'eccellente dissipazione del calore, così potrete dire addio a problemi di buffering e di surriscaldamento mentre guardate film o state giocando.

La vera chicca, però, è il supporto audio Hi-Fi lossless che, insieme alle tecnologie DTS e Dolby, assicura un'esperienza audio ricca e coinvolgente, perfetta per gli audiofili. Oltre ciò, a bordo di Beelink GT-King Pro troviamo il sistema operativo Android 9.0 (purtroppo non è la versione più recente) che offre accesso ad un'infinità di contenuti tra app, giochi e servizi di streaming, e può riprodurre video 4K a 60 fps.

Infine, ma non meno importante, il dispositivo può essere controllato attraverso la voce grazie alla funzione di telecomando vocale 2.4G. Se siete interessati, segnaliamo che Beelink GT-King Pro può essere acquistato in offerta su GeekBuying ad un prezzo scontato, il che lo rende molto competitivo. Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

