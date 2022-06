Il robot 360 S8 è la garanzia per il tuo pavimento da non perdere

Uno dei brand più noti del panorama smart home è senza dubbio 360, colosso cinese che porta da anni modelli di vacuum cleaner di qualità. Uno di questi è 360 S8, robot aspirapolvere dalle ottime capacità che potete acquistare in offerta con codice sconto sullo store di Geekbuying, che ve lo spedisce anche rapidamente dai suoi magazzini in Europa.

Codice sconto 360 S8: come risparmiare sul robot aspirapolvere in offerta

La struttura dell'S8 è quella nota della categoria vacuum cleaner, quindi in forma circolare, ma lo stile è sicuramente molto gradevole alla vista e si sposa bene con ogni tipo di abitazione. Aldilà di questo, abbiamo caratteristiche tecniche di tutto rispetto, a partire dalla potenza di aspirazione massima di 2.700 Pa, che permette quindi di coprire una buona area da pulire.

Il robot 360 S8 è dotato inoltre di una funzione lavapavimenti, grazie al serbatoio d'acqua da 320 ml, mentre il contenitore per la polvere è da 360 ml. La batteira da 3.200 mAh garantisce poi un'autonomia piuttosto concreta fino a 120 minuti, mentre non dovrete temere il rumore visto che nella versione silenziosa raggiunge i 59 dB. Per la parte smart, è presente il noto LiDAR SLAM per la mappatura dell'ambiente circostante e la compatibilità all'applicazione 360Robot per monitorare il tutto.

Per acquistare il robot aspirapolvere lavapavimenti 360 S8, potete dunque rifarvi all'offerta di Geekbuying che ve lo porta ad un prezzo molto competitivo grazie al codice sconto dedicato. Senza ovviamente dimenticare la spedizione dall'Europa.

