Super coupon su CHUWI Store: è il momento giusto per cambiare notebook o tablet!

Man mano che il mese di giugno giunge al termine, ecco che si avvicina il periodo dei saldi. Tuttavia alcuni store hanno già dato inizio alle danze lanciando le prime promozioni: ora, dopo eBay ed OPPO anche CHUWI Store si unisce alla brigata con una serie di coupon che permettono di risparmiare fino a 40$. Andiamo a scoprire tutti i dettagli della promozione: è arrivato il momento perfetto per cambiare notebook o tablet con uno migliore!

Nuovi coupon per CHUWI Store: l'occasione per risparmiare è servita

Partiamo subito col dire che la promozione di CHUWI Store è valida per tutti i prodotti presenti nel catalogo, che siano notebook o – appunto – tablet. Utilizzando uno dei nuovi codici sconto si potrà risparmiare in base alla spesa effettuata; inoltre vi segnaliamo che i coupon possono essere utilizzati fino al 20 giugno. Di seguito trovate la lista dei codici e le condizioni per poterli sfruttare.

Coupon HFD20 – 20$ di sconto a fronte di una spesa minima di 199$

– 20$ di sconto a fronte di una spesa minima di 199$ Coupon HFD30 – 30$ di sconto a fronte di una spesa minima di 299$

– 30$ di sconto a fronte di una spesa minima di 299$ Coupon HFD40 – 40$ di sconto a fronte di una spesa minima di 399$

Volete qualche esempio di offerta conveniente? Allora eccovi un paio di occasioni niente male direttamente dallo store ufficiale di CHUWI!

N.B. – Se non visualizzate i box presenti in basso, provate a disattivare AdBlock.

Ricordate: i nuovi coupon valgono su tutti i prodotti presenti su CHUWI Store e di seguito trovate il link per accedere al portale ufficiale della compagnia cinese. Date un'occhiata!

Siete ancora affamati di sconti in salsa CHUWI (e non solo)? Allora in basso trovate tutte le offerte in tempo reale direttamente dal nostro canale Telegram GizDeals, insieme al pulsante per iscrivervi (in modo da non perdere nessuna occasione).

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il