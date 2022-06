Il cacciavite elettrico Xiaomi HOTO 25 in 1 è perfetto per i piccoli lavori fai da te

Se siete alla ricerca di un pratico cacciavite elettrico per porre rimedio a piccoli problemi casalinghi con soluzioni fai-da-te, abbiamo una buona notizia per voi: potrete acquistare il cacciavite elettrico Xiaomi HOTO 25-in-1 ad un prezzo super grazie al nostro codice sconto esclusivo!

Il cacciavite elettrico Xiaomi HOTO 25-in-1 in super offerta grazie al nostro codice sconto

Che si tratti di riparare una tastiera, una fotocamera, una console o qualsiasi altro oggetto che disponga di vite, con il cacciavite elettrico Xiaomi HOTO 25-in-1 potrete fare questo ed altro in modo pratico, veloce e comodo.

Il cacciavite, infatti, presenta un corpo magnetico in alluminio anti-scivolo che assicura una presa sempre ben salda e precisa. Per attivare l'avvitamento automatico basta premere sull'apposito bottone, ma è anche possibile operare manualmente per un controllo ancora più preciso della pressione e del processo di avvitamento in sé.

Le 25 punte di precisione sono realizzate in acciaio S2 e sono disposte all'interno dell'apposita custodia. Gli spazi in cui alloggiano le punte sono anche contrassegnati da immagini rappresentative delle stesse, per cui una volta utilizzate basta riporle al proprio posto e diviene quasi impossibile perderle. La custodia presenta anche un magnetizzatore integrato grazie al quale magnetizzare i bit forniti per una migliore presa delle vite. Quando scarico, poi, il cacciavite elettrico può essere ricaricato mediante USB di tipo C.

Come anticipato, il cacciavite elettrico Xiaomi HOTO 25-in-1 può essere acquistato ad un prezzo speciale su HEKKA grazie al nostro codice sconto esclusivo! Di seguito trovate il link all'acquisto, insieme al coupon da utilizzare per ottenere lo sconto: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

