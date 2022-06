Black Shark 5S offrirà tutto ciò di cui i gamer hanno bisogno

Dopo il debutto di Black Shark 5, Xiaomi si appresta a lanciare altri due smartphone della serie. Parliamo di Black Shark 5S e 5S Pro, un potente dispositivo che offrirà tutte le tecnologie e le funzionalità di cui un gamer ha bisogno per rimanere competitivo e dare il meglio di sé in qualsiasi gioco mobile. In questo articolo, abbiamo raccolto tutte le informazioni e le indiscrezioni trapelate finora su questo smartphone. Ecco tutto quello che sappiamo finora su design, specifiche tecniche, prezzo e uscita della gamma Black Shark 5S.

Black Shark 5S: tutto quello che sappiamo finora

Design e display

Purtroppo, ad oggi non si hanno ancora delle immagini di Black Shark 5S che ne mostrano il design, ma da uno smartphone di questo genere non possiamo attenderci sicuramente un aspetto sobrio. Sappiamo bene che lo stile dei gaming phone è piuttosto “tamarro” e il corpo, per quanto si cerchi di contenerne le dimensioni, sarà sempre un po' più “grosso” rispetto quello di un comune smartphone, proprio perché deve contenere delle tecnologie hardware pensate per incrementare l'esperienza di gioco.

Passando al display, Black Shark 5S potrebbe essere dotato di uno schermo OLED da 6.67″ con risoluzione Full HD+ e una frequenza di aggiornamento di 144 Hz. Potrebbe esserci un piccolo foro centrale che ospiterà la fotocamera frontale. Ovviamente è impossibile immaginare in nuovi modelli senza i pulsanti fisici pop-up laterali, ormai marchio di fabbrica dei flagship da gaming di Black Shark.

Caratteristiche e specifiche tecniche

Black Shark 5S sarà un potente smartphone da gaming, pertanto implementerà una serie di tecnologie e funzionalità pensate per mantenere alte le prestazioni anche durante intense sessioni di utilizzo, garantendo fluidità e reattività. L'insider DigitalChatStation ci offre una panoramica quasi completa delle specifiche tecniche del dispositivo, ovviamente da prendere con le dovute precauzioni.

Sotto la sua scocca non poteva non nascondersi uno dei processori più potenti che il mercato attuale ha da offrire, ovvero lo Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm, con il supporto della tecnologia di archiviazione SSD già vista nell'attuale generazione. Non si hanno ancora informazioni sul quantitativo di RAM disponibile. Passando al comparto fotografico, Black Shark 5S dovrebbe essere dotato di una tripla fotocamera esterna con sensore principale da 64 MP, mentre resta ancora da scoprire quali saranno i due sensori che lo affiancheranno e anche la fotocamera interna.

Altre caratteristiche dello smartphone potrebbero comprendere una batteria da 4.790 mAh con supporto alla ricarica rapida da 120 W e alcune tecnologie che miglioreranno l'esperienza di gioco, come due pulsanti trigger pop-up magnetici che potranno essere personalizzati per aggiungere nuovi pulsanti di gioco; un motore sull'asse X e due altoparlanti stereo.

Infine, lo smartphone potrebbe debuttare con Android 12 e Joy UI 13 a bordo, oltre che essere dotato di un lettore di impronte digitali montato lateralmente. Resta da vedere quali saranno le differenze tra Black Shark 5S e il modello maggiore 5S Pro.

Black Shark 5S: prezzo e uscita

Al momento non si hanno ancora informazioni sulla data di lancio di Black Shark 5S. È probabile, però, che ciò avvenga entro la fine di settembre. Anche i prezzi non sono stati ancora oggetto di leak, ma aggiorneremo questo articolo non appena ci saranno novità al riguardo.

