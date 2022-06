Amazon Prime Day 2022: tutto sull’evento più atteso dell’anno

Anche quest'anno arriva uno dei momenti clou per i cacciatori di sconti: gli Amazon Prime Day 2022 sono quasi alle porte e – come ogni anno – è tempo di fare il punto della situazione e scoprire tutti i dettagli su date, cosa comprare, quali sono le migliori offerte e quant'altro. Anche a questo giro il periodo promozionale avrà luogo durante l'estate e in questo approfondimento andremo a rispondere a tutte le vostre domande. Quando inizia l'evento dei Prime Day 2022 di Amazon? Quali sono le categorie più interessanti? Dove trovare i migliori sconti e come seguire in tempo reale le occasioni più ghiotte? Vediamolo insieme!

Amazon Prime Day 2022: tutto quello che c'è da sapere sull'evento più atteso

I Prime Day di Amazon sono di certo l'evento più atteso dell'anno per tantissimi utenti, specialmente quelli maggiormente attenti al risparmio. Proprio per questo vi forniremo tutti i mezzi adatti all'occasione, per seguire le migliori offerte e non perdere nemmeno un'occasione per spendere meno!

Amazon Prime Day 2022, date e giorni: quando inizia l'evento

La domanda più importante nella fase precedente all'evento più atteso dell'anno è senza dubbio, quando inizia l'Amazon Prime Day 2022 e quali sono le date? Lo scorso anno l'iniziativa promozionale dell'e-commerce più famoso si è tenuta nei giorni del 21 e 22 giugno. Tuttavia quest'anno si torna sui soliti binari: l'evento è fissato per il mese di luglio. Precisamente, l'Amazon Prime Day 2022 si terrà nei giorni del 12 e 13 luglio.

Ovviamente ci saranno un po' di iniziative riservate ai clienti Prime: qui trovate la pagina dell'evento, in modo da poter effettuare l'iscrizione!

Categorie in sconto per il Prime Day 2022

Quali saranno le categorie in sconto durante gli Amazon Prime Day 2022? Ovviamente potete dormire sonni tranquilli già da ora: l'e-commerce permette di risparmiare su una valanga di prodotti e quasi sicuramente saranno coinvolte tutte le categorie. Di conseguenza avremo offerte dedicate ai prodotti di moda, bellezza, casa, elettronica, giochi e tanto altro.

Segui le offerte Amazon Prime Day in tempo reale

Il Prime Day porta con sé tantissime offerte imperdibili: come seguirle al meglio? Potrete farlo seguendo in tempo reale il nostro canale Telegram dedicato ai migliori sconti sul web. Seguendoci e lasciando le notifiche attive, potrete infatti non perdere alcuna offerta e restare sempre aggiornati sulle ultime novità in fatto di risparmio. Come fare per seguirci? Basterà cliccare sul box in basso.

Coupon Amazon: come utilizzare i codici sconto

Durante l'evento del Prime Day sono presenti sia offerte lampo – quindi prodotti a prezzo scontato ed il ribasso ben visibile nella rispettiva pagina – che offerte con codice sconto. In alcuni casi è necessario inserire il codice manualmente, direttamente all'interno del box dedicato presente durante la fase di pagamento: applicandolo otterrete il prezzo scontato. In alternativa ci sono dei coupon applicabili direttamente nella pagina del prodotto che vi interessa: infatti, subito sotto il prezzo, può capitare di scorgere la voce “Applica Coupon xx€”. In questo caso basta mettere la spunta e il prezzo scontato sarà visibile al momento del pagamento (non bisognerà inserire alcun codice manualmente).

Tutte le promozioni già attive

Mentre siamo in attesa dei Prime Day 2022 e delle gustose offerte che arriveranno nei fatidici giorni di luglio, ecco una serie di promozioni già attive. Si tratta di iniziative Amazon attive tutto l'anno, che permettono di provare i vari servizi messi a disposizione dalla compagnia statunitense. Il numero di mesi di prova gratuiti possono variare: quelli indicati in basso sono quelli presenti nel momento in cui scriviamo.

Amazon Music Gratis per 1 mese : se siete clienti Amazon Prime e non avete mai utilizzato Amazon Music Unlimited, potrete iscrivervi a questo link sfruttando la promozione indicata;

: se siete clienti Amazon Prime e non avete mai utilizzato Amazon Music Unlimited, potrete iscrivervi sfruttando la promozione indicata; Buono sconto Audible : 30 giorni gratis, potrete partire da questo link ;

: 30 giorni gratis, potrete partire ; Kindle Unlimited Gratis per 2 mesi: prova Kindle Unlimited, con tantissimi libri da leggere, ad un prezzo scontato per i primi 2 mesi a questo link.

Comunque Amazon ha confermato che ci saranno nuove promo già dal 21 giugno.

A mazon Fresh: dal 21 giugno, i clienti Amazon Prime otterranno €5 di sconto con l'acquisto di cinque prodotti inclusi in una speciale selezione che comprende prodotti caseari, carne, pesce, gastronomia e pasti pronti, dessert e snack, dispensa, cura personale, prodotti per la casa, bibite e articoli per l’infanzia.

dal 21 giugno, i clienti Amazon Prime otterranno €5 di sconto con l'acquisto di cinque prodotti inclusi in una speciale selezione che comprende prodotti caseari, carne, pesce, gastronomia e pasti pronti, dessert e snack, dispensa, cura personale, prodotti per la casa, bibite e articoli per l’infanzia. Amazon Music Unlimited : 4 mesi di prova senza costi aggiuntivi

: 4 mesi di prova senza costi aggiuntivi Audible: sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento al servizio a soli 2,95€ al mese per 6 mesi

sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento al servizio a soli 2,95€ al mese per 6 mesi Kindle Unlimited: tre mesi di Kindle Unlimited a 0,00€

tre mesi di Kindle Unlimited a 0,00€ Dispositivi Amazon: dal 1° luglio si può risparmiare fino al 40% sull'acquisto del router eero mesh WiFi. Inoltre, dall’8 luglio saranno disponibili ulteriori offerte per risparmiare fino al 60% su dispositivi Amazon selezionati, inclusi Echo Dot (3a e 4a generazione), Echo Show 5 (2a generazione), Fire TV Cube, videocamere Blink, Ring Video Doorbell e molti altri.

Cosa comprare per l'Amazon Prime Day 2022 – Quali smartphone e notebook acquistare

Il Prime day 2022 di Amazon è di certo l'occasione perfetta per risparmiare, ma cosa comprare durante l'evento? Di certo potete acquistare un nuovo smartphone oppure un notebook, ma anche elettrodomestici, dispositivi smart per la casa e tantissimo altro ancora. Come fare per destreggiarsi nella marea di prodotti e come prepararsi al meglio? Di certo le nostre guide all'acquisto rappresentano un punto di partenza: qui troverete i migliori prodotti del momento, scegliere il vostro preferito e poi attendere un super ribasso in occasione del Prime Day!

I migliori smartphone cinesi sotto i 100€ | 150€ | 200€ | 300€ | 500€ | 600€ ;

| | | | | ; I migliori smartphone cinesi QUI ;

; I migliori notebook cinesi QUI ;

; I migliori tablet cinesi Android e Windows 10 QUI ;

; I migliori smartwatch cinesi QUI ;

; I migliori aspirapolvere cinesi QUI ;

; I migliori robot vacuum cleaner cinesi QUI ;

; I migliori auricolari wireless QUI.

Tutti i dispositivi Amazon in sconto

Ogni anno, in occasione della sua festa degli sconti, Amazon mette a disposizione tantissime offerte dedicate ai propri prodotti. Non appena ci saranno occasioni dedicate ai dispositivi Alexa (tra tra Echo Dot, Echo Show, TV Stick) li troverete qui sotto!

Le migliori offerte Xiaomi, Huawei, OPPO, Realme e non solo | Amazon Prime Day 2022

Altra sezione da riempire quando comincerà l'evento Amazon Prime Day 2022: quella delle migliori offerte targate Xiaomi, OPPO, Realme, OnePlus, Samsung e chi più ne ha più ne metta. Non appena ci saranno le varie promozioni dedicate ai prodotti dei principali brand cinesi e non, troverete tutti i dettagli in questo paragrafo.

