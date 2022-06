Amazfit GTS 4 Mini in arrivo: primi dettagli dalla certificazione

Dopo aver visto i dettagli relativi alla Amazfit Band 7, è tempo di conoscere quelli per lo smartwatch GTS 4 Mini. Il possibile modello compatto e di fascia media si presenta infatti in una prima certificazione che ci mostra i primi componenti del prodotto, così come il software.

Amazfit GTS 4 Mini: primi dettagli sul software e le specifiche tecniche

Cosa apprendiamo dunque dalla certificazione FCC per GTS 4 Mini? L'ente ci porta alcuni dettagli relativi al Bluetooth di cui si avvarrà lo smartwatch, confermando che troverà uno standard 5.2, migliorando quanto visto con il precedente. A questo, si va ad aggiungere la possibilità di vedere una batteria da 270 mAh, anche qui un corposo upgrade rispetto al GTS 2 Mini.

Quello che è sicuramente più curioso è senza dubbio il software, di cui abbiamo un primo look con le varie funzioni presenti come il Promemoria, la Sveglia, le Impostazioni per cambiare watch face, sospensione automatica, illuminazione al sollevamento del polso, notifiche, preferenze e poi tramite sistema le varie funzioni di ripristino e spegnimento, con il nome dello smartwatch ben visibile, cioè GTS 4 Mini.

Purtroppo non abbiamo un design in merito a queste certificazioni, ma il display sembra essere piuttosto compatto, sebbene sufficientemente coperto dalle applicazioni. Non ci resta dunque che attendere le prossime settimane per saperne di più in merito.

