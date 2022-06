Amazfit Bip 3 è praticamente ufficiale: display più grande e GPS ad un prezzo top

Dopo il debutto del modello rugged T-Rex 2, assistiamo al lancio di un altro indossabile della casa cinese: questa volta si tratta di una soluzione super economica anche se per ora dovremo pazientare prima di vederlo da noi. Stiamo parlando di Amazfit Bip 3, già ufficiale ed in vendita in Brasile: andiamo a scoprire tutte le novità, i dettagli sulle specifiche tecniche, il prezzo e la disponibilità sul mercato!

Amazfit Bip 3: tutto quello che c'è da sapere

Design e display

Dopo le versioni Bip U e U Pro, la serie entry level di smartwatch di Huami torna alla carica con Amazfit Bip 3. Ancora una volta viene proposto il look classico, con un pannello squadrato anche se leggermente più ampio. A questo giro abbiamo uno schermo LCD TFT da 1.69″, con un vetro protettivo dotato di curvatura 2.5D (che conferisce un aspetto premium).

1 di 2

Massima personalizzazione per i quadranti – tramite l'app Zepp – mentre il cinturino è la solita soluzione in silicone da 20 mm. Il wearable è disponibile nelle colorazioni Black, Blue e Pink.

Specifiche tecniche

Nonostante si tratti di un dispositivo di fascia entry level, Amazfit Bip 3 fa uno sforzo in più e segue la scia di Bip U Pro: il dispositivo integra il supporto GPS/Glonass, per una maggiore precisione nel posizionamento. Passando alla salute, abbiamo il monitoraggio dell'attività cardiaca H24, quello del sonno, dei livelli di ossigeno nel sangue (SpO2) e di stress. Presente all'appello anche il sistema PAI, solito di Amazfit. Ci sono poi circa 60 modalità sportive, compreso il nuoto dato che il dispositivo ha un grado di resistenza all'acqua fino a 5 ATM.

La batteria è un'unità da 280 mAh, ricaricabile magneticamente e in grado di offrire fino a 14 giorni di autonomia (con un utilizzo classico). Lato connettività abbiamo il Bluetooth 5.0 ma non è presente alcun supporto alle reti mobile; inoltre – ad un primo sguardo – non sembrano essere presenti né il microfono né speaker. Di conseguenza abbiamo le chiamate BT e l'assistente vocale (quest'ultimo presente invece su Bip U Pro).

Amazfit Bip 3 – Prezzo e disponibilità

Il nuovo Amazfit Bip 3 non è stato ancora annunciato: tuttavia è praticamente ufficiale dato che lo smartwatch è comparso su alcuni store in Brasile, compreso Amazon. Per quanto riguarda il prezzo, Amazfit Bip 3 si manterrà nella fascia low budget: nei vari e-commerce si parte addirittura da 279$ brasiliani, circa 54€ al cambio.

