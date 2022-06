Recensione Logitech POP Keys: tastiera meccanica wireless, super COLORATA e anche per Mac

Che il catalogo di Logitech sia tra i più ampi e ricchi del settore relativo ai mouse e alle tastiere, è un dato di fatto. Ed è una cosa più che risaputa anche il fatto che è proprio anche grazie a Logitech che questo particolare settore si è evoluto nel tempo, facendo passi da gigante.

Lo abbiamo visto con i fantastici prodotti della serie MX che, tra l'altro, da poco si è ampliata con l'ingresso di una fantastica tastiera meccanica e della nuova versione dell'ottimo mouse MX Master e lo ritroviamo in una serie tutta nuova, chiamata POP, che punta tutto su colori vivaci ed emoji colorate.

Recensione Logitech POP Keys: la tastiera meccanica per Mac e PC, super colorata, che ti fa viaggiare nel tempo

Design e digitazione

Il concetto che ha fatto nascere la Logitech POP Keys è sicuramente il tentativo di trovare un connubio tra “vecchio” e nuovo. È indubbio che la nuova tastiera del brand punti ad un look piuttosto vintage, con tasti rotondi che ricordano una macchina da scrivere che si unisce non solo con colori sgargianti e moderni, ma con dei tasti dedicati proprio alle emoji e che, tra le altre cose, è possibile personalizzare.

Già, perché in confezione sono stati inclusi diversi tasti con emoji differenti: in questo modo, sostituendoli con quelli che più si utilizzano, si potranno personalizzare tramite l'ottimo software dell'azienda. E ora ditemi: cosa c'è di più moderno di questa idea?

Sotto ad ognuno dei tasti è presente un attuatore meccanico lineare, che caratterizza la digitazione con la Logitech POP Keys conferendole quel classico suono da tastiera meccanica, che rende “speciali” questo tipo di dispositivi: nello specifico, questo modello in particolare non è poi neppure troppo rumoroso.

Certo è una tastiera meccanica e di certo non è silenziosa come un modello a membrana, ma quelli di Logitech è come se siano riusciti a domare il suono dei tasti di questo modello, caratterizzandolo in un “clic” molto piacevole. Per farvi un'idea, guardate questo Reel che ho pubblicato nel nostro profilo di Instagram.

In quanto a comodità di scrittura, c'è da fare una premessa: se si è abituati ad una tastiera a membrana con tasti quadrati e piatti, inizialmente con la Logitech POP Keys si potrebbe avere qualche difficoltà. La posizione di scrittura è elevata, come deve essere, ma la mancanza di un poggia polsi richiederà un netto cambiamento nello proprio stile di digitazione qualora non si fosse abituati.

I tasti poi sono rotondi, alti, e sono separati da uno spazio piuttosto ampio: in soldoni, inizialmente dovrete “prenderci la mano”, perché potreste capitare in qualche typo e pensare che la vostra scrittura non sia poi chissà quanto precisa.

Sappiate che non è così: le prime frasi scritte con la Logitech POP Keys potrebbero sembrarvi ardue, ma dopo qualche ora di utilizzo tutto tornerà preciso e veloce come prima.

L'unico aspetto negativo che ho trovato in fase di scrittura sta nel fatto che, nonostante sia realizzata in plastica e sia decisamente rigida, la Logitech POP Keys non si può regolare né in inclinazione né in altezza, ad ogni modo tutta la struttura è molto solida ed è stata studiata in ogni minimo particolare: non scricchiola minimamente ed il tasto ESC è realizzato con una finitura lucida, molto piacevole alla vista.

Il tutto, poi, funziona a batterie. Il punto è che per alimentare la Logitech POP Keys si dovranno utilizzare due batterie AAA ed anche se l'azienda garantisce un'autonomia di 3 anni, mi sarebbe piaciuto che anche questo modello fosse stato dotato di una batteria ricaricabile tramite USB-C, così come abbiamo nella serie MX.

Il layout dei tasti poi, rende compatibile questo modello sia con i PC Windows che con i Mac: nei tasti di comando sono riportati i simboli di entrambi i sistemi operativi ed anche il software di gestione è disponibile per entrambi gli OS.

App e connettività

Così come gli altri prodotti wireless dell'azienda, anche la Logitech POP Keys si connette al computer tramite Bluetooth o tramite la tipica pennetta (che esce nella confezione), entrambi garantiscono una connessione stabile e di alta qualità ed hanno la capacità di essere associati a tre dispositivi diversi, che potranno essere poi selezionati tramite uno switch semplice da raggiungere e molto reattivo.

La gestione della tastiera meccanica wireless, così come la personalizzazione di tutti i tasti (anche quelli della colonna delle emoji) è possibile tramite un software (chiamato Logitech Options, compatibile sia con Mac che con Windows) con il quale si potranno personalizzare le funzionalità e, credetemi, è proprio il livello di personalizzazione pensato da Logitech che mette i prodotti dell'azienda su un piano del tutto diverso rispetto agli altri dispositivi di puntamento.

Nella tastiera è possibile personalizzare i tasti funzione, si può decidere di attivare o meno il tasto FN diretto ed è possibile decidere di salvare delle impostazioni specifiche per ognuna delle applicazioni.

Prezzo e considerazioni

Il prezzo della Logitech POP Keys è di 99,99 euro su Amazon ma, tramite il box in basso, potete acquistarla in sconto a 63,99 euro. E, soprattuto con questa offerta, se vi piace lo stile e se amate le tastiere meccaniche, non dovreste farvela scappare. Perché sì, è una tastiera diversa dal solito, perfetta per chi comunica spesso utilizzando le emoji ma anche per chi non le ama e preferisce personalizzare i tasti con delle funzioni veloci.

Il software che gestisce i prodotti di Logitech migliora sempre più nel tempo, e vi dico una cosa: se l'azienda avesse pensato di inserire un poggiapolsi in confezione, la Logitech POP Keys sarebbe stata quasi perfetta.



