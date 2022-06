OPPO A77 5G: Geekbench rivela i primi dettagli del prossimo mid-range

Dopo il debutto del modello A76, lanciato anche in Italia, OPPO si prepara ad arricchire la serie A con un nuovo modello, ancora una volta pronto a sfidare la fascia media di Redmi e Xiaomi. OPPO A77 5G è nell'aria e in questo approfondimento andiamo a fare un punto della situazione su specifiche tecniche, prezzo e uscita, raccogliendo tutte le indiscrezioni e le eventuali conferme disponibili.

OPPO A77 5G: che cosa sappiamo finora

Specifiche tecniche

Partiamo subito con dire che al momento non ci sono notizie ufficiali su OPPO A77 5G, ma solo alcune novità frutto di leak. Mancano dettagli su quello che dovrebbe essere il design (le immagini nell'articolo sono indicative e fanno riferimento al precedente A76); tuttavia lo smartphone è stato avvistato su Geekbench con la sigla CPH2339. I primi benchmark ci offrono una breve panoramica delle specifiche: il terminale è mosso da un SoC octa-core siglato MT6833V/PNZA, dotato di una frequenza di clock massima di 2.4 GHz ed accompagnato dalla GPU Mali-G57 MC2.

Molto probabilmente si tratta del Dimensity 810 di MediaTek (soluzione vista a bordo di Realme Narzo 50, Honor Play 6T Pro ed altri). Dai benchmark si evince anche la presenza di almeno 6 GB di RAM mentre lato software troveremo Android 12 (tramite ColorOS 12).

OPPO A77 5G – Prezzo e uscita

Al momento non ci sono ancora dettagli su prezzo e data di presentazione di OPPO A77 5G: il dispositivo non è stato confermato dall'azienda cinese e quindi dovremo pazientare fino all'arrivo di ulteriori informazioni. Tuttavia la comparsa su Geekbench indica che l'uscita non è poi così lontana: non appena ne sapremo di più provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutti i dettagli.

