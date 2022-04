Samsung: ecco i modelli aggiornati a One UI 4.1 e Android 12

Nel mentre prosegue il rilascio della One UI 4.0 sui vari smartphone Samsung, è stata presentata ufficialmente l'ultima One UI 4.1. Sono già molteplici i modelli che si sono aggiornati alla versione 4.0, mentre l'esordio della 4.1 è avvenuto ufficialmente con il lancio della serie Samsung Galaxy S22. A seguire, il nuovo major update verrà gradualmente rilasciato anche su tutti gli altri modelli compatibili, perciò cerchiamo di capire quali saranno.

Ultimo aggiornamento: 21 aprile

Ecco quali modelli Samsung riceveranno l'aggiornamento alla One UI 4.1

Non starò a ripetere quali sono le novità della One UI 4.1: per quelle c'è un articolo dedicato. Sulla base delle politiche di aggiornamento di Samsung, è possibile stilare una lista provvisoria contenente i modelli che si aggiorneranno alla One UI 4.1

Modelli Stabile Samsung Galaxy S21 ✔ Samsung Galaxy S21+ ✔ Samsung Galaxy S21 Ultra ✔ Samsung Galaxy S21 FE ✔ Samsung Galaxy S20 ✔ Samsung Galaxy S20+ ✔ Samsung Galaxy S20 Ultra ✔ Samsung Galaxy S20 FE ✔ Samsung Galaxy S10 ✔ Samsung Galaxy S10+ Samsung Galaxy S10 5G Samsung Galaxy S10e Samsung Galaxy S10 Lite Samsung Galaxy Note 20 ✔ Samsung Galaxy Note 20 Ultra ✔ Samsung Galaxy Note 10 ✔ Samsung Galaxy Note 10+ ✔ Samsung Galaxy Note 10 Lite ✔ Samsung Galaxy Z Fold 3 ✔ Samsung Galaxy Z Fold 2 ✔ Samsung Galaxy Fold ✔ Samsung Galaxy Z Flip 3 ✔ Samsung Galaxy Z Flip ✔ Samsung Galaxy A90 ✔ Samsung Galaxy A72 ✔ Samsung Galaxy A71 ✔ Samsung Galaxy A71 5G ✔ Samsung Galaxy A52 ✔ Samsung Galaxy A52 5G ✔ Samsung Galaxy A52s Samsung Galaxy A51 ✔ Samsung Galaxy A51 5G Samsung Galaxy A42 5G ✔ Samsung Galaxy A32 Samsung Galaxy A32 5G ✔ Samsung Galaxy A22 Samsung Galaxy A22 5G Samsung Galaxy A03s Samsung Galaxy A02 Samsung Galaxy A02s Samsung Galaxy A01 Samsung Galaxy Quantum 2 Samsung Galaxy A Quantum Samsung Galaxy M62 ✔ Samsung Galaxy M52 5G ✔ Samsung Galaxy M42 5G Samsung Galaxy M32 ✔ Samsung Galaxy M32 5G Samsung Galaxy M31 ✔ Samsung Galaxy M22 Samsung Galaxy M21 ✔ Samsung Galaxy M12 Samsung Galaxy M01 Samsung Galaxy F62 ✔ Samsung Galaxy Xcover 5 Samsung Galaxy Xcover Pro ✔ Samsung Galaxy Quantum 2 ✔ Samsung Galaxy Tab S7 Samsung Galaxy Tab S7+ Samsung Galaxy Tab S7 FE ✔ Samsung Galaxy Tab S6 ✔ Samsung Galaxy Tab S6 5G Samsung Galaxy Tab S6 Lite ✔ Samsung Galaxy Tab A8 10.5 (2021) Samsung Galaxy Tab A7 Samsung Galaxy Tab A7 Lite Samsung Galaxy Tab Active 3 ✔

