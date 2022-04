Questo è POCO Watch: tutto quello che sappiamo finora

Il brand asiatico punta ad espandere il suo ecosistema e non è un segreto il fatto che sia in programma anche un indossabile. Ne avevamo parlato lo scorso novembre, ma ora le cose si fanno più concrete: POCO Watch, primo smartwatch del brand, sarà realtà e in questo approfondimento andremo a raccogliere tutti i dettagli su specifiche, prezzo e uscita, tra indiscrezioni e conferme ufficiali.

POCO Watch: tutto sul primo smartwatch del brand

Design e caratteristiche

Il design del nuovo POCO Watch è stato svelato grazie ad alcune immagini leak accompagnate anche da dettagli sulle specifiche. Non si tratterà di un rebrand del nostro Redmi Watch 2 Lite, piuttosto pare che avremo a che fare con la versione Global di Redmi Watch 2, dispositivo lanciato in Cina un bel po' di mesi fa.

Il primo POCO Watch avrà dalla sua un display AMOLED da 1.6″ con risoluzione 360 x 320 pixel e bordi leggermente curvi, una soluzione a colori touch, mentre lungo il bordo destro trova spazio un pulsante fisico. Da una certificazione comparsa in precedenza scopriamo che l'indossabile non sembra “prodotto” da POCO, bensì da 70mai (brand tech da sempre attivo su YouPin e partner di Xiaomi).

Per le varie funzioni non mancheranno il monitoraggio dell'attività cardiaca H24, quello del sonno e dei livelli di ossigeno nel sangue (SpO2), così come funzionalità legate al fitness come il rilevamento degli allenamenti e delle modalità sportive. Presente all'appello l'impermeabilità fino a 5 ATM mentre la batteria sarebbe un'unità da 225 mAh. Le dimensioni del corpo sono di 39,1 x 34,4 x 9,98 mm mentre le colorazioni disponibili sono tre: blu, nero e avorio.

Il Redmi Watch 2 cinese offre anche il GPS integrato e l'NFC, ma per il momento non sappiamo se queste caratteristiche saranno presenti anche con l'indossabile di POCO.

Quando esce il primo smartwatch di POCO?

POCO Watch, dopo mesi di fumose indiscrezioni e certificazioni, ha finalmente una data di uscita: il primo wearable del brand vedrà la luce il prossimo 26 aprile 2022, insieme al flagship POCO F4 GT, così da completare una presentazione niente male.

