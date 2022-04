OnePlus Nord CE 2 Lite 5G costerà poco, senza farsi mancare nulla

Manca pochissimo al debutto in Cina del modello Ace ma gli utenti Global aspettano con entusiasmo il 28 aprile, giorno del lancio in India dei nuovi smartphone del brand asiatico. OnePlus 10R e Nord CE 2 Lite 5G sono in dirittura d'arrivo ed ora fioccano le prime indiscrezioni in merito al prezzo del secondo dispositivo: pare si tratterà di un terminale abbastanza economico, nonostante i pochi compromessi.

OnePlus Nord CE 2 Lite 5G: spunta il possibile prezzo

In precedenza si era già parlato dei possibili prezzi dei due dispositivi del brand, ma a questo giro arriva un leak che pare più preciso, ripreso anche da vari altri insider. Secondo quanto trapelato, OnePlus Nord CE 2 Lite 5G sarà in vendita già alcuni giorni dopo il debutto – precisamente il 30 aprile – al prezzo base di 19.999 rupie, ossia circa 240€ al cambio attuale. Si tratta di una cifra abbastanza abbordabile, anche se il modello maggiore Nord CE 2 viene proposto in India a circa 289€ al cambio.

Lo scarto tra i due dispositivi non è così profondo, ma ciò dovrebbe essere “giustificato” dalle caratteristiche del nuovo OnePlus Nord CE 2 Lite 5G. Il prossimo mid-range del brand cinese dovrebbe avere una buona scheda tecnica, basata sullo Snapdragon 695; dovremmo avere poi un display LCD a 120 Hz, mentre il resto delle specifiche prevede un sensore principale da 64 MP ed una batteria da 5.000 mAh con ricarica da 33W. Volete saperne di più? Allora date un'occhiata al nostro approfondimento dedicato al nuovo medio gamma!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il