Giovedì pazzo su Banggood: friggitrice e macchina del caffè BlitzWolf ad un prezzo super!

Arriva una nuova iniziativa targata Banggood, ancora una volta un'occasione pensata per risparmiare: l'evento Crazy Thursday porta con sé offerte e coupon dedicati ai migliori prodotti dello store! Andiamo a scoprire come funziona la promo, quali sono i dispositivi in sconto e tutti i dettagli per spendere meno!

Crazy Thursday Banggood: un giovedì pazzo, con offerte e coupon per tutti i gusti!

Come funziona la nuova iniziativa promozionale Crazy Thursday di Banggood? Niente paura perché non si tratta di nulla di complesso: semplicemente ci saranno dei ribassi esclusivi validi solo per 24 ore e i prodotti cambieranno a rotazione ogni settimana. Insomma, ogni giovedì sarà un giorno pazzo su Banggood, con offerte e coupon su alcuni dei prodotti tech presenti nello store cinese. Come abbiamo già evidenziato, la promo durerà solo un giorno: dalle ore 10 circa del giovedì, alle ore 10 del giorno successivo.

Ecco le occasioni super di oggi!

Ora che abbiamo visto come funziona l'iniziativa di Banggood andiamo a scoprire quali sono le offerte valide per la giornata dal 21 aprile: lo store cinese comincia in grande stile con due minimi storici dedicati a due prodotti super di BlitzWolf!

Di seguito trovate i link all'acquisto e i coupon da utilizzare per risparmiare: se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

In entrambi i casi è utilizzabile questo buono sconto da 3$ da riscattare nella pagina dedicata!

Infine, prima di lasciarvi, ecco anche la pagina principale dell'evento: ogni giovedì saranno presenti i nuovi prodotti a prezzo scontato!

