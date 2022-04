Imperdibile offerta combo: Redmi Note 11 XFF Edition e Buds 3 Pro a 159€!

Con Xiaomi il risparmio è assicurato, senza rinunciare alla qualità. L'occasione arriva grazie allo store ufficiale per festeggiare il Mi Fan Festival 2022: Redmi Note 11 scende ad un prezzo super con codice sconto e in regalo ci sono le cuffie Redmi Buds 3 Pro!

Codice sconto Redmi Note 11: ecco come fare per risparmiare

Il piccolo della serie Note 11 arriva con un display AMOLED Full HD+ da 6.43″ con refresh rate a 90 Hz, è mosso dallo Snapdragon 680 ed è alimentato da una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 33W. Il lettore d'impronte è posizionato di lato, non manca l'NFC per i pagamenti così come il supporto Dual SIM. Voglia di immortalare ogni momento e condividerlo sui social? Niente paura perché il piccoletto ha dalla sua una Quad Camera da 50 + 8 + 2 + MP con grandangolo, macro e profondità di campo. Volete saperne di più? Allora eccovi la nostra recensione dell'ultimo mid-range targato Xiaomi.

Redmi Note 11 scende ad un prezzo decisamente goloso con codice sconto ma c'è una chicca: si tratta della versione dedicata allo Xiaomi Mi Fan Festival, con il logo dell'evento posizionato sulla cover posteriore. Si tratta di un'edizione celebrativa per i Mi Fan, disponibile tramite lo store ufficiale e con le cuffie Redmi Buds 3 Pro in regalo. Di seguito trovate il link all'acquisto, insieme al coupon da utilizzare. Se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Le cuffie saranno aggiunte direttamente al carrello; voi dovrete solo inserire il dispositivo. Inoltre vi segnaliamo che, se avete Mi Point a disposizione, potrete far calare il prezzo ulteriormente (fino a 127.9€).

Siete ancora affamati di sconti in salsa Xiaomi (e non solo)? Allora in basso trovate tutte le offerte in tempo reale direttamente dal nostro canale Telegram GizDeals, insieme al pulsante per iscrivervi (in modo da non perdere nessuna occasione).

