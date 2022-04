Huawei Nova 9 per la prima volta sotto i 250€ su eBay

Lo smartphone del ritorno del colosso cinese – almeno per quanto riguarda le nostre latitudini – è stato Huawei Nova 9: se siete rimasti stregati dal suo stile, ecco come risparmiare sull'acquisto del dispositivo, in offerta lampo o con codice sconto. L'occasione di oggi arriva da eBay: per la prima volta il prezzo scende sotto i 250€, ossia quasi ala metà rispetto a quello di listino!

Huawei Nova 9 quasi a metà prezzo su eBay: ecco come risparmiare

L'ultimo Huawei Nova 9 ha debuttato in Italia con uno stile inconfondibile e buone specifiche: un display curvo con refresh rate a 120 Hz, lo Snapdragon 778G (4G), una batteria da 4.300 mAh con ricarica super da 66W, uno spessore di soli 7.77 mm ed un peso di 175 grammi. Leggero, compatto e performante, con una fotocamera Ultra Vision da 50 MP con grandangolo, macro e profondità. Nel caso in cui vogliate saperne di più prima di acquistare il vostro nuovo mid-range, qui trovate la nostra recensione completa!

Al momento il prezzo più basso dedicato a Huawei Nova 9 è presente su eBay, con tanto di spedizione dalla Germania: il dispositivo viene proposto a prezzo scontato, ma sono presenti 14.9€ di spese di spedizione (anche se il reso è gratuito). Il totale è 233.9€: una cifra di tutto rispetto per mettere le mani su un dispositivo super stiloso! Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente il box in basso, provate a disattivare AdBlock.

Siete ancora affamati di sconti in salsa Huawei (e non solo)? Allora in basso trovate tutte le offerte in tempo reale direttamente dal nostro canale Telegram GizDeals, insieme al pulsante per iscrivervi (in modo da non perdere nessuna occasione).

