1More ComfoBuds Mini con ANC: quasi 30€ di sconto e zaino Xiaomi in regalo!

Spesso, gli auricolari TWS di un certo spessore sono grandi anche nel formato e non sempre così comode. Per chi cerca qualcosa di più compatto, può rifarsi alle nuove cuffie TWS ANC 1More ComfoBuds Mini, che nel loro form factor includono tutte le specifiche che servono, ad un prezzo inquadrato grazie all'offerta lancio con codice sconto.

Aggiornamento 20/04: nuovo minimo per le cuffie TWS di 1More, sempre con spedizione dall'Europa e zaino Xiaomi in regalo. Trovate tutti i dettagli direttamente a fine articolo.

1More ComfoBuds Mini: tutto sulle nuove cuffie TWS ANC e come risparmiare con l'offerta lancio

Design e specifiche

I nuovi auricolari 1More si presentano, come detto, abbastanza compatti e riprendono in pieno la filosofia Buds, con conformazione in-ear. Rispetto ai modelli ComfoBuds maggiori infatti, non abbiamo più gli steli ma semplicemente la capsula. Da questo, si passa poi a quelle che sono le specifiche tecniche di questi ComfoBuds Mini.

Sono delle cuffie dotate di driver dinamici da 7 mm con unità magnetica doppia. A questo, aggiungiamo un ottimo sistema di cancellazione attiva del rumore fino a 40 dB, con modalità trasparenza e tecnologia QuietMax che va ad ottimizzare l'esperienza di riduzione. Presente inoltre la feature WNR per sopprimere i fruscii del vento.

Per un suono più vicino alle proprie esigenze, 1More mette a disposizione la funzione SoundID, regolabile tramite applicazione (che contiene inoltre 30 scene di rumore bianco per il relax) e la solita, molto gradita, collaborazione con Luca Bignardi per un audio più cristallino e fedele. In più, troviamo presente 4 microfoni dedicati a quando si effettuano telefonate. Presente anche il supporto alla ricarica wireless.

1More ComfoBuds Mini – Prezzo e offerte lampo o con codice sconto

Le 1More ComfoBuds Mini puntano a sfidare i blasonati modelli Samsung e Beats, più costose ma che possono trovare in questo modello un avversario di qualità.

N.B. – Per ottenere il prezzo indicato è necessario anche riscattare il Coupon da 2€ presente in questa pagina!



