Questo mini PC 4K di Xiaomi YouPin pesa solo 250 grammi

Se siete degli aficionados dell'ecosistema Xiaomi YouPin, probabilmente conoscerete il marchio Ningmei, conosciuto per la realizzazione di PC di vario tipo. Il modello che ha fatto più scalpore è senz'altro il PC da gaming con configurazione AMD, ma potrei citare anche l'all-in-one CR600 per chi vuole un prodotto tutto compreso. Ma un'altra categoria dove il brand Ningmei si è fatto notare è quella dei mini PC, cioè soluzione compatte per chi preferisce un prodotto dalle dimensioni particolarmente minute.

Il mini PC di Xiaomi YouPin è particolarmente compatto

Dopo il Cube Mini e il CR100, ecco che su Xiaomi YouPin ha fatto il suo debutto il Ningmei CR80, un nuovo modello in grado di stare sul palmo di una mano. Misura 12 x 12 cm, ha uno spessore di 2,5 cm e un peso di soli 250 g, perciò può essere facilmente posizionato e trasportato dove si preferisce. Ovviamente non manca un reparto I/O per il collegamento di periferiche: HDMI 2.0 e VGA per gli schermi, 3 porte USB 3.0, Ethernet e ingresso mini-jack per cuffie e speaker.

Ma cosa può contenere un mini PC così piccolo? Ningmei ha scelto una configurazione basata su chipset Intel N5105, comprensivo di una CPU quad-core fino a 2,9 GHz, GPU integrata Intel Graphics e TPD da 10W. Lato memorie troviamo 6/8 GB di RAM DDR4 e 128/256 GB di spazio di archiviazione SSD M.2. La connettività Intel AC7265 non manca di supporto Wi-Fi Dual Band e Bluetooth 4.2.

Per chi se lo stesse chiedendo, il mini PC Xiaomi Ningmei CR80 ha prezzi di 1.099 yuan (152€) per la 6/128 GB e 1.299 yuan (180€) per la 8/256 GB. Non appena sarà disponibile su Aliexpress, non tarderemo a farvelo sapere.

Siete ancora affamati di sconti in salsa Xiaomi (e non solo)? Allora in basso trovate tutte le offerte in tempo reale direttamente dal nostro canale Telegram dedicato ad AliExpress, insieme al pulsante per iscrivervi (in modo da non perdere nessuna occasione).

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il