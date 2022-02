Lo smart speaker Xiaomi ad infrarossi arriva in versione Global

Il piccolo speaker intelligente, che avevamo già avuto modo di conoscere al momento del lancio sul mercato cinese, arriva anche in versione Global. L'eleganza moderna ed il design minimal, nella colorazione nera opaca, non sono che il primo punto di forza di Xiaomi Smart Speaker IR Control. L'ennesimo dispositivo da avere!

Xiaomi Smart Speaker IR Control arriva sul mercato Global ed è piccolo, compatto e multifunzionale

Lo speaker smart del famoso brand cinese integra sul lato anteriore uno schermo LED che ci mostra notifiche ed orario, mentre gli output audio dell'altoparlante interno da 1.5″, presenti su tutti e quattro i lati, garantiscono una diffusione sonora a 360°. Grazie al suo sistema ad infrarossi – da cui il nome, IR Control – è in grado di controllare e gestire qualsiasi dispositivo dotato di telecomando.Il peso è di 628 grammi per 95x95x14mm di dimensioni. È dotato di due microfoni, connettività WiFi AC, Bluetooth 5.0 e Chromecast integrato da utilizzare con Google Assistant.

È possibile accoppiare due o più dispositivi Smart Speaker IR Control per ricreare un suono stereo od anche per collegare più zone diverse all'interno dell'appartamento. Per il momento non conosciamo ancora il prezzo dello speaker intelligente firmato Xiaomi all'interno del mercato Global, tuttavia sappiamo che in Cina il costo al cambio è di 17€ circa. Restiamo in attesa di saperne di più e teniamo le dita incrociate nella speranza di vederlo al più presto in uno dei “soliti” store.

